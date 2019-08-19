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Здание РЦНК в Молдове

В Молдове покажут призовые короткометражки "Арткино"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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Работы представит преподаватель Академии музыки, театра и изобразительных искусств, режиссер и оператор Рубен Агаджанян.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Показ фильмов-призеров XI Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино" пройдет 26 августа в Российском центре науки и культуры, сообщили организаторы.

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"В преддверии Дня российского кино, 26 августа в 19.00, в Российском центре науки и культуры состоится показ фильмов-призеров 11-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино", - говорится в сообщении РЦНК. 

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Уточняется, что киноработы будут представлены преподавателем Академии музыки, театра и изобразительных искусств, режиссером и оператором Рубеном Агаджаняном. Вход свободный.

Кроме того, 26 августа в 16.00 пройдет презентация альбома "Бессмертный полк Молдовы".

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