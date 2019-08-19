В Молдове покажут призовые короткометражки "Арткино"

Работы представит преподаватель Академии музыки, театра и изобразительных искусств, режиссер и оператор Рубен Агаджанян.

КИШИНЕВ, 19 авг – Sputnik. Показ фильмов-призеров XI Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино" пройдет 26 августа в Российском центре науки и культуры, сообщили организаторы.

Жереги о молдавском кино: оно есть, но показывать негде>>>

"В преддверии Дня российского кино, 26 августа в 19.00, в Российском центре науки и культуры состоится показ фильмов-призеров 11-го Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино", - говорится в сообщении РЦНК.

Будич: будем менять стереотип о молдавском кино>>>

Уточняется, что киноработы будут представлены преподавателем Академии музыки, театра и изобразительных искусств, режиссером и оператором Рубеном Агаджаняном. Вход свободный.

Кроме того, 26 августа в 16.00 пройдет презентация альбома "Бессмертный полк Молдовы".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK