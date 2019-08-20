22:41 20 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.57
  • USD17.62
  • RUB0.26
  • RON4.14
  • UAH0.70
Поиск
девушки в национальных костюмах

Беспрецедентный песенный марафон на фестивале "Gagauz türküsü" в Чадыр-Лунге

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
Получить короткую ссылку
43 0 0

В этом году традиционный песенный праздник поставил рекорд по длительности непрерывного исполнения народных и популярных песен на гагаузском языке.

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Традиционный песенный фестиваль "Gagauz türküsü" состоялся в городе Чадыр-Лунга в Гагаузии. В этом году был установлен рекорд — со сцены фестиваля прозвучали без перерыва сто гагаузских песен.

Праздник открылся шествием творческих коллективов, которые приехали из многих населенных пунктов автономии, из других городов и сел Молдовы, а также из Украины. Музыканты, танцоры и певцы прошли по центральной улице города до сцены, установленной в центральном парке муниципия.

Подборку песен, прозвучавших на фестивале, подготовил региональный портал gagauzinfo.md.

Перед жителями и гостями города выступили более 150 участников и коллективов.

Фестиваль имеет статус международного и проводится в 19-й раз. "Gagauz türküsü" является самым старым праздников такого рода в Гагаузии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

В Гагаузии состоится международный форум InvestGagauzia-2019
Сайт Народного собрания Гагаузии заговорит на четырех языках
Теги:
Гагаузия


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Встреча президентов Путина и Макрона во Франции - фотолента
Робот Федор готовится на старт
Робот Федор: два дня до старта в космос
Запасы золота в мире и в Молдове
Золото в закромах: запасы стран мира и резерв Молдовы

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться