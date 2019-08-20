Беспрецедентный песенный марафон на фестивале "Gagauz türküsü" в Чадыр-Лунге

КИШИНЕВ, 20 авг - Sputnik. Традиционный песенный фестиваль "Gagauz türküsü" состоялся в городе Чадыр-Лунга в Гагаузии. В этом году был установлен рекорд — со сцены фестиваля прозвучали без перерыва сто гагаузских песен.
Праздник открылся шествием творческих коллективов, которые приехали из многих населенных пунктов автономии, из других городов и сел Молдовы, а также из Украины. Музыканты, танцоры и певцы прошли по центральной улице города до сцены, установленной в центральном парке муниципия.
Подборку песен, прозвучавших на фестивале, подготовил региональный портал gagauzinfo.md.
Перед жителями и гостями города выступили более 150 участников и коллективов.
Фестиваль имеет статус международного и проводится в 19-й раз. "Gagauz türküsü" является самым старым праздников такого рода в Гагаузии.
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