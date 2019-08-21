В Бельцах откроют памятник легендарному актеру Михаю Волонтиру

Бюст в честь народного артиста будет установлен на бельцкой Аллее классиков.

КИШИНЕВ, 21 авг - Sputnik. В северной столице Молдовы откроют памятник легендарному актеру театра и кино Михаю Волонтиру. Установка бюста на постаменте приурочена к празднику Limba noastră, который отмечается 31 августа.

Памятник дополнит бельцкую Аллею классиков, встав в ряд с бюстами Иона Крянгэ, Григоре Виеру и Михая Эминеску.

Решение об установке памятника почетному гражданину Бельц Михаю Волонтиру было принято правительством РМ в августе 2018 года. С этой инициативой, которую поддержал муниципальный совет, вышли ряд общественных деятелей и работников культуры.

Проект памятника был выбран в результате творческого конкурса и согласован с семьей актера.

В Бельцах на доме, где жил Михай Волонтир, в мае 2018 года была открыта мемориальная доска.

Народный артист СССР и Народный артист Молдовы Михай Волонтир ушел из жизни 15 сентября 2015 года.

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