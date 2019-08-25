Десятки молодых людей из разных стран примут участие в фестивале в Молдове

Международный музыкальный фестиваль "Золотое яблоко" под лозунгом "Так же талантливы" возвращается в Кишинев.

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Международный музыкальный фестиваль «Золотое яблоко» - единственный фестиваль в Молдове, в котором принимают участие десятки молодых людей с ограниченными возможностями из разных стран.

Фестиваль-конкурс направлен на выявление и поощрение молодых талантов в музыкальном искусстве.

"Этот конкурс представляет собой старт в мире музыки для молодых людей с ограниченными возможностями. Мы стараемся продвигать этих замечательных людей и помогать им интегрироваться в общество", - рассказал в эфире радио Sputnik Молдова Рафаэл Бобейкэ, организатор и исполнитель гимна фестиваля.

Первый этап предварительного отбора состоялся 24 августа, а 7 сентября - второй этап с участием конкурсантов в возрасте от 4 до 32 лет.

"Мы уверены, что у нас будет много талантливых участников из разных стран. Они исполняют музыку в разных жанрах, таких как популярная, легкая, классическая и этническая. Более того, в этом году мы включили новый раздел - инструментальный", - сообщила директор мероприятия Ина Бобейкэ.

Финал музыкального конкурса состоится 4-5 октября в Кишиневе. А 6 октября состоится гала-концерт фестиваля, где победители получат дипломы и ценные призы.

Международный музыкальный фестиваль "Золотое яблоко" в этом году проводится в девятый раз.

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