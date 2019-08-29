Все выступления Виктора Балана на "Новой волне 2019" - видео

После "Голоса" и "Славянского базара" Виктор Балан отправился на "Новую волну".

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Победителя и призеров конкурса "Новая волна-2019" официально объявят в рамках церемонии закрытия, которая пройдет в четверг вечером в Сочи. Сама трехдневная конкурсная программа завершилась днем ранее – 28 августа. Молдову в этом году представлял Виктор Балан.

В первый день участник из Молдовы вышел на сцену с песней Аллы Пугачевой на стихи Бориса Пастернака "Свеча горела".

Второй музыкальный номер – песня "Ночь" на стихи Владимира Маяковского, которая вошла в альбом "Антология". Музыку написали сам Виктор Балан и другой молдавский артист Илья Сорочан.

Завершил свое конкурсное выступление Виктор Балан композицией "Аэропорт". Музыка – Виктора, стихи – Марины Гапеевой.

За несколько дней до старта "Новой волны" артист рассказал Sputnik, что несмотря на соблюдение правил организаторов о запрете купаться в море, ходить в бассейн и загорать, он все равно простыл, что в итоге сказалось на голосе.

После двух конкурсных дней Балан набрал 147 баллов. Безоговорочным лидером была представительница Албании Inis Neziri (186 баллов).

Виктор Балан с 2003 года принял участие в большом количестве конкурсов, в том числе международных – на Украине, в Белоруссии и России. В 2008 году он выступал на "Славянском базаре", в 2013 году представлял нашу страну во втором сезоне популярного шоу "Голос" в России, а в 2018-м принимал участие в национальном отборе на конкурс "Евровидение".

Кроме того, в октябре 2018 года Виктор Балан и Илья Сорочан выпустили альбом "Антология", где звучат стихи Сергея Есенина и Владимира Маяковского в современной обработке.

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