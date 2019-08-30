В Приднестровье впервые прошел показ российских фильмов в жанре арт-хаус

Одновременно с жителями левобережья Днестра ленты увидели также жители многих городов России и зарубежья.

ТИРАСПОЛЬ, 30 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. Приднестровье впервые присоединилось к просмотру лучших фильмов – призеров Всероссийского фестиваля авторского короткометражного кино "Арткино". Аналогичные кинопоказы короткометражных лент фестиваля прошли в 33 городах России и за рубежом.

В течение трех дней в киновидеоцентре "Тирасполь" демонстрировались 18 фильмов, отмеченные призами и дипломами. Зрители должны были проголосовать за те, что более всего понравились.

"На показах было очень много молодых лиц, но также немало поклонников со стажем. Это говорит о высоком культурном уровне приднестровского зрителя", - сказал корреспонденту Sputnik Николай Журавлев - координатор проектов представительства Россотрудничества в Молдове, которое оказало поддержку в организации кинопоказа в Приднестровье.

В кинопрограмме игровые, документальные, анимационные, экспериментальные фильмы хронометражем не более 30-ти минут, объединенные в три киноальманаха – "Весна", "Лето", "Осень".

Авторы работ – студенты и выпускники ведущих киношкол России, а также независимые творцы. Несмотря на молодой авторский состав "Арткино", это профессиональный фестиваль. Короткометражные фильмы отбирались с 24 июня по 1 июля 2019 года в Москве известными российскими кинематографистами.

"Арткино" – один из самых крупных в России фестивалей короткого метра. Он проводится с использованием поддержки, оказанной Фондом грантов президента Российской Федерации и при содействии компании "Нева-фильм", Национального фонда поддержки правообладателей и Ассоциации владельцев кинотеатров.

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