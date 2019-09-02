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Бюст молдавского композитора Штефана Няга в Кишиневе. Установлен в 1964 году на Рышкановке перед Республиканской школой музыки и хореографии им. Коки. Высота 2 м, гранит. Авторы скульптор Л. Дубиновский, архитектор Ф. Наумов, 1970 год

Музыканты из Франции проедут по Молдове с бесплатными концертами

© Sputnik / Яков Берлинер
Культура
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Задача проекта, как сообщают организаторы турне, состоит в том, чтобы заново открыть и сохранить музыкальные произведения молдавских композиторов XX века.

КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Музыканты из Франции устраивают бесплатные концерты классической молдавской музыки в пяти населенных пунктах нашей страны.

Выступления состоятся с 4 по 8 сентября силами творческой группы "Lelița Franța joacă sârba moldovenească" в рамках проекта "Arc muzical-istoric", сообщается на странице мероприятия в Facebook. Инициатор проекта — пианистка Екатерина Баранова, которая живет и работает во Франции. Задача проекта, как сообщают организаторы турне, состоит в том, чтобы заново открыть и сохранить музыкальные произведения молдавских композиторов XX века.

Прозвучат классические произведения Штефана Няги, Алексея Стырчи, Александра Муляра, Семена Лунгула, Аркадия Люксембурга, Давида Гершфельда, Соломона Лобеля, Макса Фашмана и Владимира Ротару.

Кодры - возвышенность в Молдавии, 1972 год.
© Sputnik / Б. Круцко
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Первый концерт состоится в среду, 4 сентября, в селе Селемет Чимишлийского района. Второй — в четверг, 5 сентября, в музыкальной школе в Оргееве. Турне продолжится в пятницу, 6 сентября, в селе Костешть Яловенского района, а в субботу, 7 сентября музыканты дадут концерт в "Замке Мими" в Бульбоаке.

Заключительный концерт состоится в воскресенье, 8 сентября, во дворе церкви Св. Димитрия в кишиневском секторе Ботаника.

Бесплатные концерты классической музыки "Lelița Franța joacă sârba moldovenească" проводятся в Молдове уже несколько лет. В 2019 году музыкальное турне проходит при поддержке министерства образования, культуры и науки, государственной программы грантов "Центр взаимодействия с диаспорой" и Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.

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