Иону Друцэ 91 год: 10 ярких цитат живого классика молдавской литературы

Герои произведений Иона Друцэ, обращаясь к корням, никогда не расставались с Молдовой.

Прозаику, драматургу, эссеисту, классику современной молдавской литературы Иону Друцэ 3 сентября исполнился 91 год.

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Его произведения переведены на двадцать языков мира. Буквально со времени своего литературного пути Друцэ постоянно был вынужден выдерживать шквал нападок сначала советской, а затем и постсоветской номенклатуры.

Сначала за призыв не строить "китайскую стену" между молдавской и румынской культурой. Затем за то, что в ходе многих публичных заявлений, он часто повторял: "румынский язык – дочь молдавского языка".

Для театралов семидесятых годов прошлого века слова "пойти на Друцу" были паролем, знаком принадлежности к интеллектуальной элите, а его романы из жизни молдавского села становились бестселлерами и вызывали ожесточенные споры среди почитателей литературы во всем Советском Союзе.

Литературным дебютом Иона Друцэ стал сборник очерков и рассказов "У нас в селе" (1953), "История любви (1954).

Его произведения, изданные в восьми томах – "Листья грусти", "Степные баллады", "Последний месяц осени", "Бремя нашей доброты", "Белая церковь", "Птицы нашей молодости" - разлетелись на цитаты.

С 1969-го года Ион Друцэ живет и работает в Москве, пишет на молдавском (румынском) и русском языках.