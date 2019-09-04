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Мария Биешу в роли Чио-Чио-Сан, архивное фото.

В память о примадонне - в Кишиневе пройдет фестиваль "Мария Биешу"

© Sputnik / Василий Малышев
Культура
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Министерство образования, культуры и исследований и Национальный театр оперы и балета имени Марии Биешу организуют с 6 по 15 сентября в столице ежегодный фестиваль памяти примадонны, где выступят именитые артисты из-за рубежа.

КИШИНЕВ, 4 сен - Sputnik. Совсем скоро в Кишиневе пройдет XXVII фестиваль "Мария Биешу", программу которого представили накануне. 

На фестивале выступят известные солисты из 10 стран мира, среди которых Поль Гоглер (Франция), Адиарис Альмейда и Тарас Домитро (США), Ханна Литвинова, Раду Поклитару и Елена Стародубцева (Украина), Булент Бездуз (Турция), Марко Кариа, Даниелла Каппиелло и Рафаель Абет (Италия), Нестер Марторелл (Испания), Наталья Мурадымова (Беларусь). 

Дирижерами на фестивале будут: Алексей Баклан (Украина), Александр Самоилэ (Турция), Анджело Габриели (Италия), Вячеславу Чернухо-Волич (Украина), Антон Гришанин (Россия). Хореографической постановка ряда спектаклей принадлежит Аде Симеоне Тотаро и Андрее Батистини (Италия) .

Молдавская оперная певица Мария Биешу, архивное фото.
© Sputnik / Т. Ананьина
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Откроет фестиваль постановка оперы "Норма" Винченцо Беллини. Также в рамках фестиваля вниманию публики представят "Бал маскарад" и "Риголетто" Джузеппе Верди, "Турандот" Джакомо Пуччини, "Лебединое озеро" Петра Чайковского. Завершится фестиваль грандиозным гала-концертом, который пройдет 15 сентября. 

На сцене будут блистать и известные молдавские артисты - Валериу Кожокару, Татьяна Бусуйок, Петру Раковицэ, Лилия Шоломей, Виорел Згардан, Юрие Маймеску и другие. 

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Министр образования, науки и исследований Лилиана Николаеску-Онофрей пригласила жителей Кишинева и Молдовы посетить спектакли, которые представят на фестивале. Она подчеркнула, что таким образом можно будет не только посмотреть мировые постановки, но и отдать дань памяти Марии Биешу, которая своим творчеством прославила Молдову на весь мир.

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Теги:
балет, опера, искусство, память, Мария Биешу, фестиваль


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