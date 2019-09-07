В Кишиневе стартовал XXVII фестиваль "Мария Биешу"

КИШИНЕВ, 7 сен - Sputnik. В Кишиневе вечером в пятницу стартовал XXVII фестиваль "Мария Биешу". Фестивальная программа открылась легендарной оперой "Норма" Винченцо Беллини в исполнении оркестра под управлением Народного артиста Молдовы, дирижера Николая Дохотару. Об этом сообщает министерство культуры, образования и исследований.

В программе восемь спектаклей: четыре оперы ("Норма", "Бал-маскарад", "Риголетто", "Турандот"), три балета ("Лебединое озеро", "Красавица спящего леса", "Дон Кихот") и гала-концерт.

На фестивале выступят известные солисты из 10 стран мира, среди которых Поль Гоглер (Франция), Адиарис Альмейда и Тарас Домитро (США), Ханна Литвинова, Раду Поклитару и Елена Стародубцева (Украина), Булент Бездуз (Турция), Марко Кариа, Даниелла Каппиелло и Рафаель Абет (Италия), Нестер Марторелл (Испания), Наталья Мурадымова (Беларусь).

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Дирижерами на фестивале будут: Алексей Баклан (Украина), Александр Самоилэ (Турция), Анджело Габриели (Италия), Вячеславу Чернухо-Волич (Украина), Антон Гришанин (Россия). Хореографической постановка ряда спектаклей принадлежит Аде Симеоне Тотаро и Андрее Батистини (Италия) .

На сцене будут блистать известные молдавские артисты - Валериу Кожокару, Татьяна Бусуйок, Петру Раковицэ, Лилия Шоломей, Виорел Згардан, Юрие Маймеску и другие.

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