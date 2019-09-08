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В селе Избиште открылся этнографический музей — его строили десять лет

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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Музей в селе Избиште создавали усилиями всего местного сообщества.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. В селе Избиште Криулянского района открылся новый этнографический музей.

Основу экспозиции в новом музее села составили экспонаты, которые пожертвовали местные жители - сельскохозяйственные орудия, инструменты, предметы быта, музыкальные инструменты, иконы.

Музей был открыт по инициативе настоятеля сельского храма Виктора Гангана.

– В числе экспонатов – хорошо сохранившийся остов церковного купола, первой в селе каменной церкви, заложенной в 1838 году. Есть и ритуальное облачение начала ХХ века, расшитое серебром. Самый старый экспонат в музее – монета Российской империи производства 1767 года, которую нашел наш земляк, когда копал огород, - рассказал Ганган в эфире национального телеканала.

На устройство музея было потрачено около 200 тысяч леев, часть средств была выделена из местного бюджета, часть составили пожертвования выходцев из села. Средства и экспонаты собирали около десяти лет, а на строительстве работали по выходным.

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Теги:
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