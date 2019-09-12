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Кинопленка, архивное фото

В Молдове проходит IV Международный фестиваль документального кино

© Flickr/ Miquel Angel Pintanel Bassets
Культура
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Кинопоказы фестиваля, который получил название "Метаморфозы", идут в Кагуле.

КИШИНЕВ, 12 сен — Sputnik. На юге Молдовы проходит IV Международный фестиваль документального кино "MOLDOX". Об этом заявили организаторы форума кинодокументалистов.

В программе кинофестиваля, который продолжится до 15 сентября, будут показаны 17 полнометражных лент и 12 короткометражных фильмов из двенадцати стран — Молдовы, Швеции, Румынии, Украины, Великобритании, России, Германии и других.

Основная задача "MOLDOX" - поддерживать работу международного кинофестиваля, доступного для всех и сосредоточенного на актуальных социальных проблемах.

В рамках кинофорума в Кагуле проходят семинары и мастер-классы молдавских и зарубежных кинематографистов.

Первый Международный фестиваль документального кино "MOLDOX" состоялся в 2016 году.

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Теги:
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