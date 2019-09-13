Дирижер Самоилэ: таланты покидают страну из-за нехватки средств на культуру

Один из основателей фестиваля "Мария Биешу" дирижер Александр Самоилэ в интервью Sputnik Молдова рассказал о причинах отъезда из страны талантливых исполнителей и возможностях улучшить ситуацию с финансированием сферы культуры.

В Кишиневе проходит ежегодный фестиваль "Мария Биешу". В память о примадонне, прославившей Молдову на весь мир, выступят знаменитые артисты со всего мира. В их числе и главный дирижер Московского театра "Новая Опера" Александр Самоилэ.

"Мария Биешу – это легенда. Я с ней начинал, и состоялся как оперный дирижер благодаря ей. Последние 20 лет творческой карьеры певицы я был ее дирижером. Она пела со мной всего Пуччини, в Москве мы давали сольные концерты в Колонном зале", - вспоминает Александр Самоилэ.

Фестиваль "Приглашает Мария Биешу" был придуман в 1989 году, рассказал Самоилэ. В 2012 году, после четырех лет борьбы с лейкемией, певица ушла из жизни, а фестиваль до сих пор продолжает собирать мировых звезд на сцене Национальной оперы Молдовы.

© Sputnik / Игорь Костин Народная артистка СССР, певица Мария Лукьяновна Биешу в сцене из оперы Дж. Верди "Аида". Молдавский государственный театр оперы и балета, 1982 год.

"Сейчас в Кишиневе публика говорит: "Когда вы дирижируете, нам кажется, что рядом с вами поет Мария Лукьяновна", - рассказывает музыкант.

Молдавского зрителя воспитала Биешу

Уровень музыкального образования в Молдове всегда отвечал мировым стандартам, уверен Александр Самоилэ. Достаточно упомянуть таких знаменитых выпускников национальной консерватории, как композитор Евгений Дога, певец Михаил Мунтян.

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И сегодня молдавская школа воспитывает исполнителей высокого профессионального уровня.

© Sputnik / Rodion Proca Михаил МУНТЯН Mihail Munteanu

Но, добившись успеха на родине, они уезжают работать в другие театры, навсегда покидая страну. К примеру, оперный певец Методие Бужор давно работает в Санкт-Петербурге, Валентина Нафорницэ поет в Венской опере, дирижер Думитру Кырчумару выступает в Бухаресте.

По мнению Самоилэ, работа в родном театре теряет свою привлекательность для молдавских артистов из-за отсутствия господдержки.

"Раньше была сильная государственная поддержка консерваторий, театров. Мы ставили не меньше четырех премьер в год. А был год, когда мы поставили семь премьер, причем такие, как "Аида", "Антоний и Клеопатра", "Баядерка" – то есть масштабные спектакли", - подчеркивает он.

Дирижер приводит в пример 1983 год, когда в молдавской опере ставили "Пиковую даму", и за неделю до премьеры главный художник Вячеслав Окунев попросил 40 тысяч рублей на костюмы.

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"Это были большие деньги, новая "Волга" тогда стоила 16 тысяч рублей. Я позвонил министру культуры Антону Константинову. Он сказал, что я сошел с ума, но уже через час средства нашлись. Сейчас подобная ситуация немыслима", - отмечает Самоилэ.

Он считает, что зритель до сих пор приходит в Национальный театр, потому что его воспитала Мария Биешу.

© Sputnik / Василий Малышев Мария Биешу в роли Чио-Чио-Сан

"Каждый день, кроме понедельника, в молдавском театре шла опера или балет. В течение долгого времени выросло ни одно поколение зрителей, и они нуждаются в постановках", - утверждает Самоилэ.

Нужна поддержка

По мнению Самоилэ, для того, чтобы вернуть Национальной опере Молдовы былой престиж, необходимо изменить отношение власти к искусству.

"Это все должно произойти в умах тех, кто управляет страной. Я вам приведу пример Германии. Все знают, какое там количество театров, оркестров. После Второй мировой войны, когда была практически уничтожена большая часть Германии, основную часть инвестиций направили на театры и церкви, потому что власти понимали: все, что потом произойдет в жизни, будет связано с мышлением населения, внутренним состоянием, духовностью", - полагает исполнитель. - "Сейчас в Молдове, к сожалению, духовность теряет свою ценность. Идет бешеная гонка за наживой – это "поклонение золотому тельцу".

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Александр Самоилэ подчеркивает, что "опера не может существовать на гроши", она требует больших затрат и нуждается в государственной поддержке. Другой вариант - руководству Молдовы необходимо создавать законы, которые стимулировали бы меценатство.

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