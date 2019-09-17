"ТЭФИ-Содружество": российский продюсер о том, что на самом деле "продает" ТВ

КИШИНЕВ, 17 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Привлечь подписчика и удержать его – две задачи, которые член Академии Российского телевидения, сценарист, продюсер, основатель видеосервиса START Алексей Троцюк видит главными для любого телеканала и любой интернет-платформы. О тонкостях подхода к поиску своей аудитории, а также создания необходимого контента он рассказал на мастер-классе, который состоялся в рамках девятого Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"-2019 в Кишиневе.

"Что продает ТВ? Аудиторию, которую собирают под тот фильтр, который интересен рекламодателям и наша задача спланировать вокруг себя максимальную аудиторию, в которой они заинтересованы, и выстроить отношения с ней", - уверен российский продюсер.

По его мнению, эпоха больших телевизионных каналов уходит. Каналы становятся более практичными и функциональными.

"Ни один канал не будет "про все". Сейчас ТВ в большей степени ищет свой фильтр и нишу, которая может выстроить со своим зрителем доверительные отношения, понимать какая будет эмоциональная подоплека. По сути, канал формируется из "хочу-не хочу" людей", - отметил Троцюк.

Российский продюсер напомнил о том, что телевидение существенно изменилось. Если в прежние времена существовал один канал, который смотрели все, каждый знал ведущих, и у телеаудитории был общий опыт, который сближал, то после того, как рынок расширился, поменялась и аудитория, и ее предпочтения.

"Вот даже мы сейчас сидящие на мастер-классе, через 20 лет соберемся, и никто из нас не пересечется по контенту. Да и сегодня у каждого будет абсолютно разное предпочтение. А значит, и телевидение, и интернет-платформы должны искать своего зрителя", - подчеркнул Троцюк.

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