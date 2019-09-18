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Каким будет третий день фестиваля "ТЭФИ-Содружество" — полная программа

© Sputnik / Евгений Одиноков
Культура
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Тема:
"ТЭФИ-Содружество": впервые в Кишиневе (15)
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Молдова принимает международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество": Sputnik собрал самую полезную информацию о событиях, которые состоятся в третий фестивальный день.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. В Молдове продолжает работу Девятый международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество", организованный Фондом "Академия Российского телевидения" под патронатом президента Республики Молдовы Игоря Додона.

ТЭФИ-Содружество: творческий диалог - важная составляющая фестиваля
© Sputnik / Evghenii Panasenco
"ТЭФИ-Содружество": творческие дискуссии - важная составляющая фестиваля - видео

Третий день фестиваля будет невероятно насыщенным. Утром в библиотеке администрации главы государства (бульвар Штефана чел Маре, 154) в 11.00 состоится встреча с президентом Молдовы, а с 11.30 до 12.30 запланирован круглый стол "Будет ли российский Netflix? Сериальный бум: как меняется индустрия сериалов, и к чему это приведет?".

В отеле BRISTOL с 14.00 по 15.00 пройдет просмотр работ, после чего - их обсуждение, а затем и заседание экспертного совета.

Там же с 15.00 до 16.00 пройдет мастер-класс "Как перестать писать плохие сценарии" от президента Академии Российского телевидения, продюсера, генерального директора продюсерской компании COSMOS studio Александра Акопова.

Церемония закрытия девятого Международного телевизионного фес­­тиваля "ТЭФИ-Содруже­ство" намечена на 19.00 во Дворце республики. По ее завершению состоится прием, организованный президентом Молдовы в честь лауреатов фестиваля.

Что надо знать о фестивале

Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" учрежден в 2011 году - в год 20-летия образования СНГ. За все время существования фестиваль проходил в разных городах стран-участниц объединения: в Киеве, Астане, Одессе, Баку, Ереване, Минске, Ташкенте.

ТЭФИ-Содружество-2019: мастер-класс
© Sputnik / Miroslav Rotari
Диалоги Международного телевизионного фестиваля "ТЭФИ-Содружество"
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В рамках мероприятий фестиваля работает экспертный совет, проводятся мастер-классы, обсуждения телевизионных работ, дискуссии и круглые столы по актуальным проблемам современного телевидения. Обмен мнениями, открытый творческий диалог – все это вызывает живой отклик участников. На торжественной церемонии закрытия подводятся итоги фестиваля, вручаются специальные награды

Международное информационное агентство и радио Sputnik выступает международным информационным партнером "ТЭФИ Содружество-2019", а Sputnik Молдова – информационным партнером в Молдове.

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Тема:
"ТЭФИ-Содружество": впервые в Кишиневе (15)

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Теги:
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ТЭФИ-Содружество: творческий диалог - важная составляющая фестиваля
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