Каким будет третий день фестиваля "ТЭФИ-Содружество" — полная программа

Молдова принимает международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество": Sputnik собрал самую полезную информацию о событиях, которые состоятся в третий фестивальный день.

КИШИНЕВ, 18 сен — Sputnik. В Молдове продолжает работу Девятый международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество", организованный Фондом "Академия Российского телевидения" под патронатом президента Республики Молдовы Игоря Додона.

Третий день фестиваля будет невероятно насыщенным. Утром в библиотеке администрации главы государства (бульвар Штефана чел Маре, 154) в 11.00 состоится встреча с президентом Молдовы, а с 11.30 до 12.30 запланирован круглый стол "Будет ли российский Netflix? Сериальный бум: как меняется индустрия сериалов, и к чему это приведет?".

В отеле BRISTOL с 14.00 по 15.00 пройдет просмотр работ, после чего - их обсуждение, а затем и заседание экспертного совета.

Там же с 15.00 до 16.00 пройдет мастер-класс "Как перестать писать плохие сценарии" от президента Академии Российского телевидения, продюсера, генерального директора продюсерской компании COSMOS studio Александра Акопова.

Церемония закрытия девятого Международного телевизионного фес­­тиваля "ТЭФИ-Содруже­ство" намечена на 19.00 во Дворце республики. По ее завершению состоится прием, организованный президентом Молдовы в честь лауреатов фестиваля.

Что надо знать о фестивале

Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" учрежден в 2011 году - в год 20-летия образования СНГ. За все время существования фестиваль проходил в разных городах стран-участниц объединения: в Киеве, Астане, Одессе, Баку, Ереване, Минске, Ташкенте.

В рамках мероприятий фестиваля работает экспертный совет, проводятся мастер-классы, обсуждения телевизионных работ, дискуссии и круглые столы по актуальным проблемам современного телевидения. Обмен мнениями, открытый творческий диалог – все это вызывает живой отклик участников. На торжественной церемонии закрытия подводятся итоги фестиваля, вручаются специальные награды

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