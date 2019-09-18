Додон: для Молдовы огромная честь организовывать "ТЭФИ-Содружество"

Президент Молдовы на церемонии закрытия "ТЭФИ-Содружество" поблагодарил организаторов за решение провести фестиваль в нашей стране и заявил, что у молдавского кино есть будущее.

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. Для Молдовы огромная честь организовывать в Кишиневе девятый международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество", заявил на закрытии форума президент Молдовы Игорь Додон.

"Хочу всех поприветствовать и сказать, что для нас огромная честь, что нам удалось организовать это событие в Молдове. В прошлом году мы только мечтали, что девятая церемония "ТЭФИ" будет в Кишиневе", - отметил глава государства.

По словам президента, на молдавской земле всегда было очень много талантов.

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"Все знают Эмиля Лотяну, Михая Волонтира. Уверен, что у молдавского кино есть будущее. Очень надеюсь, что после этого события в Молдове начнут снимать хорошие фильмы. Мы с нетерпением ждали это событие. Надеюсь, что мы подняли планку. Надеюсь, что вам понравилось и приглашаем еще", - заключил Додон.

В свою очередь, президент Академии Российского телевидения, продюсер, генеральный директор продюсерской компании COSMOS studio Александр Акопов отметил, что "дни в Кишиневе, которые прошли в интересных дискуссиях, показали, насколько нам важно встречаться".

"ТЭФИ" – особый приз, его вручают профессионалы профессионалам. "ТЭФИ" всегда очень ценный приз для нас. Не буду большим философом, если скажу, что нас объединяет не только прошлое, у нас общее будущее. Мы все соседи. Надеемся, что наш форум вносит свой вклад. Огромное спасибо хотим сказать хозяевам форума – Молдове. Мы точно знаем, что мы будем дружить", - подчеркнул Акопов.

Девятый международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" проходит в молдавской столице с 16 по 19 сентября.

В 2019 году к участию в фестивале поступило около 80 телевизионных проектов из стран СНГ и Балтии.

В Кишинев приехали представители 12 стран - Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Украины.

Что надо знать о фестивале

Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" учрежден в 2011 году - в год 20-летия образования СНГ. За все время существования фестиваль проходил в разных городах стран-участниц объединения: в Киеве, Астане, Одессе, Баку, Ереване, Минске, Ташкенте.

В рамках мероприятий фестиваля работает экспертный совет, проводятся мастер-классы, обсуждения телевизионных работ, дискуссии и круглые столы по актуальным проблемам современного телевидения. Обмен мнениями, открытый творческий диалог – все это вызывает живой отклик участников. На торжественной церемонии закрытия подводятся итоги фестиваля, вручаются специальные награды

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