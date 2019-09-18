Стали известны победители "ТЭФИ-Содружество"

Девятый международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" завершился в среду в молдавской столице.

КИШИНЕВ, 18 сен – Sputnik. В рамках церемонии закрытия фестиваля "ТЭФИ-Содружество" в среду во Дворце Республики состоялось награждение создателей сериалов, признанных лучшими.

"ТЭФИ-Содружество": вручение призов и церемония закрытия>>>

Лауреатами стали картины из России, Латвии, Армении, Казахстана, Азербайджана, Белоруссии, Узбекистана, Украины и Эстонии:

Сериал "Все по-новому" (Компания "Platforma", Телеканал TV3 Latvia). © Sputnik / Miroslav Rotari Додон: для Молдовы огромная честь организовывать "ТЭФИ-Содружество"

Сериал "АВТОШКОЛА" (РУП "Национальная киностудия Беларусьфильм" и ООО "СИНЕТЕХНО". Телеканал "ОНТ").

Сериал "Превыше чести" (Армения TV).

Сериал "Шестой пост" (Акционерное общество "Агентство "Хабар", Казахстан).

Сериал "Ни шагу назад" (ПрАТ "Телеканал "Интер", Украина).

Сериал "Увядшие цветы" (Общественное телевидение Азербайджана).

Сериалы "Домашний арест" (ComedyClubProduction, Телеканал ТНТ-Premier), "Обычная женщина" (Телеканал ТВ3).

Сериал "Саодат" (ГУП "O’zbektelefilm" Телерадиоканал "Yoshlar", Узбекистан).

Сериал "LASNAГОРСК" (KinokubrikProduction, Телеканал ETV+, Эстония).

"ТЭФИ-Содружество": вручение призов и церемония закрытия © Sputnik / Miroslav Rotari

"ТЭФИ-Содружество": вручение призов и церемония закрытия © Sputnik / Miroslav Rotari

"ТЭФИ-Содружество": вручение призов и церемония закрытия © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 3 © Sputnik / Miroslav Rotari "ТЭФИ-Содружество": вручение призов и церемония закрытия

Девятый международный телевизионный фестиваль "ТЭФИ-Содружество" проходил в молдавской столице с 16 по 19 сентября.

В 2019 году к участию в фестивале поступило около 80 телевизионных проектов из стран СНГ и Балтии.

В Кишинев приехали представители 12 стран - Азербайджана, Армении, Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, России, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Украины.

Что надо знать о фестивале

Фестиваль "ТЭФИ-Содружество" учрежден в 2011 году - в год 20-летия образования СНГ. За все время существования фестиваль проходил в разных городах стран-участниц объединения: в Киеве, Астане, Одессе, Баку, Ереване, Минске, Ташкенте.

В рамках мероприятий фестиваля работает экспертный совет, проводятся мастер-классы, обсуждения телевизионных работ, дискуссии и круглые столы по актуальным проблемам современного телевидения. Обмен мнениями, открытый творческий диалог – все это вызывает живой отклик участников. На торжественной церемонии закрытия подводятся итоги фестиваля, вручаются специальные награды

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