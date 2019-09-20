Необычный вечер Виктории Никитченко: как можно соединить книгу и музыку

Певица предстала публике как музыковед, многие годы занимавшаяся изучением музыкального наследия молдавских современников. Но при этом как настоящая артистка она придумала особую презентацию своей монографии.

КИШИНЕВ, 20 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Певица, музыковед и преподаватель вокального мастерства в Академии музыки, театра и изобразительного искусства Молдовы Виктория Никитченко презентовала свой монографический труд оригинальным способом, достойным истинно творческой натуры. Используя певческий талант, она "оживила" свою монографию концертным исполнением произведений молдавских композиторов нашей современности, о которых многие годы и писала свой труд. Называется книга "Камерно-вокальное творчество композиторов Республики Молдова на стихи русских поэтов".

"Я и мои студенты класса сольного пения Академии музыки, театра и изобразительных искусств постарались исполнить наиболее яркие, интересные романсы, которые сочинили наши композиторы на стихи русских поэтов", - рассказала Виктория корреспонденту Sputnik.

Артисты исполнили произведения наиболее ярких представителей музыкального искусства - Геннадия Чобану, Олега Негруци, Мариана Стырчи, Владимира Ротару, Бориса Дубоссарского.

"Стиль каждого из них уникален. Нельзя спутать их произведения с другими авторами. У них у всех разные музыкальные приемы, особая стилистика. Но их объединяет то, что в разные периоды своего творчества они обращались к поэзии русских авторов", - с глубоким пониманием исследователя заметила Виктория.

Музыкальный подтекст

Студенты Виктории с большим трепетом отнеслись к возможности участвовать в таком концерте. По их словам, это большая честь и ответственность, тем более что все произведения прозвучали впервые.

Как рассказала одна из учениц - Анастасия Гимбовская, над концертом они работали усиленно и долгое время.

"Наш преподаватель помогла раскрыть нам внутреннее содержание произведений, то, что авторы писали между строк. Мы очень много работали над этим скрытым содержанием музыкального материала, поэтому мы очень надеемся на то, что у нас получилось донести его до публики", - поделилась Анастасия.

Интернациональный уровень

О важности этого события для музыкального мира сказал также один из известных современных композиторов нашей страны Геннадий Чобану. Исполнение стихотворений русских классиков по его музыкальной интерпретации также прозвучали на вечере.

"Виктория выводит наши сочинения на интернациональный уровень. Она постаралась открыть эмоции, чувства, которые закладывались в произведения так, чтобы вдохновилась ими и публика", - отметил Чобану.

"Мне интересно, как она исполняет. Это очень необычная трактовка произведений, которая для всех, я думаю, интересна. Я знаком очень давно с ней, как с исполнительницей академических сочинений, так и эстрадных. Слежу за ее творчеством, и очарован ее талантом. И надеюсь, что самые большие успехи у нее впереди", - сказал другой композитор Мариан Стырча.

С искоркой в глазах

По словам Стырчи, имя Виктории находится в списке звезд, которых рады пригласить и на международные форумы. В прошлом году именно ее делегировали на фестиваль стран СНГ в Армении, где певица достойно представила нашу страну.

Как рассказала артистка, она не собирается останавливаться на достигнутом и намерена дальше изучать нашу музыку и в целом культуру.

"Ищу новые интересные проекты, которые меня вдохновят. Возможно, и мои студенты примут участие. У меня спланированы некоторые сюрпризы, но не буду забегать вперед. Думаю, будут еще поводы порадовать мою публику, студентов, коллег", - с искрящимися глазами поделилась планами Виктория.

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