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Музей этнографии и естественной истории

Старейший музей Молдовы отмечает юбилей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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Тема:
Узнай Молдову! (359)
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Почти 130 лет назад, 24 октября, в Кишиневе был основан Музей этнографии и естественной истории, который тогда назывался Музеем сельского хозяйства. В его основу легла коллекция экспонатов первой сельскохозяйственной выставки Бессарабии.

КИШИНЕВ, 21 сен - Sputnik. Праздничные мероприятия по случаю юбилея Музея этнографии и естественной истории начнутся уже в воскресенье. Руководство учреждения обещает организовать масштабную ярмарку народных промыслов. Она пройдет во дворе музея, где под открытым небом находится часть экспонатов. 

День вина в Кишиневе 2018 Ziua Națională a Vinului
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В мероприятии примут участие более 130 народных умельцев, среди которых такие знаменитости прикладного искусства как мастер ковроткачества Екатерина Попеску из села Клишова, гончар Василий Гончар и другие.

Мероприятие обещает быть насыщенным. Развлекать гостей будут фольклорные коллективы, в качестве угощения предложат блюда национальной кухни. Также гости фестиваля смогут ознакомиться со старинным обрядом шезэтоаре (посиделки - ред.), который для них организуют сотрудники музея.

Музей этнографии и естественной истории 6 октября приглашает на концерт классической музыки для детей. А 24 октября, в день его основания, пройдет торжественное заседание, посвященное юбилейной дате. Тогда же состоится открытие экспозиции, на которой выставят ценные экспонаты, связанные с сельским хозяйством и домашним производством. Кроме того, в этот день состоится презентация монографии, посвященной истории музея.

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Тема:
Узнай Молдову! (359)

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