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Клеопатра Стратан

Клеопатра Стратан сняла клип в стиле Ольги Бузовой - видео

© Photo: Insatgram / cleo_0610
Культура
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Тема:
Поющая Молдова 2019 (31)
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Новый клип певицы из Молдовы Клеопатры Стратан: схож с Ольгой Бузовой, Даном Баланом или Александрой Стан?

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Шестнадцатилетняя молдавская исполнительница Клеопатра Стратан представила в среду свою видеоработу на песню "Анжела".

Музыку к композиции написал бывший солист ранее популярной молдавской группы O-Zone Раду Сырбу. Он же выступил продюсером клипа. 

Клеопатра Стратан
© Photo: Facebook / Cleopatra Stratan
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Сама видеоработа, как отметили некоторые пользователи сети, по стилистике и эпатажу напоминает то, что делает российская исполнительница Ольга Бузова. Другие нашли сходство с работами Дана Балана и Александры Стан.

Еще часть аудитории считает, что в клипе с юмором показано именно то, чем занимается и интересуется современная "золотая молодежь", а юная певица просто "троллит" "мажоров", привыкших жить за счет родителей.

Режиссером ролика выступил известный клипмейкер Роман Бурлака.

Клеопатра Стратан известна тем, что попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая юная исполнительница, выступившая на сцене и записавшая собственный альбом в возрасте трех лет. Самая известная ее работа того времени – клип на песню "Гицэ", который на Youtube посмотрели почти 35 миллионов человек.

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Тема:
Поющая Молдова 2019 (31)

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