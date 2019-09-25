Клеопатра Стратан сняла клип в стиле Ольги Бузовой - видео

Новый клип певицы из Молдовы Клеопатры Стратан: схож с Ольгой Бузовой, Даном Баланом или Александрой Стан?

КИШИНЕВ, 25 сен – Sputnik. Шестнадцатилетняя молдавская исполнительница Клеопатра Стратан представила в среду свою видеоработу на песню "Анжела".

Музыку к композиции написал бывший солист ранее популярной молдавской группы O-Zone Раду Сырбу. Он же выступил продюсером клипа.

Сама видеоработа, как отметили некоторые пользователи сети, по стилистике и эпатажу напоминает то, что делает российская исполнительница Ольга Бузова. Другие нашли сходство с работами Дана Балана и Александры Стан.

Еще часть аудитории считает, что в клипе с юмором показано именно то, чем занимается и интересуется современная "золотая молодежь", а юная певица просто "троллит" "мажоров", привыкших жить за счет родителей.

Режиссером ролика выступил известный клипмейкер Роман Бурлака.

Клеопатра Стратан известна тем, что попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая юная исполнительница, выступившая на сцене и записавшая собственный альбом в возрасте трех лет. Самая известная ее работа того времени – клип на песню "Гицэ", который на Youtube посмотрели почти 35 миллионов человек.

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