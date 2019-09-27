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Поющие фонтаны в городе Тирасполь

Под шум фонтанов: в Тирасполе продолжат традицию музыкальных вечеров open air

© Sputnik / Irina Leahova
Культура
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Несмотря на дождливую погоду, организаторы не намерены пока отказываться от проведения праздничных музыкальных вечеров.

ТИРАСПОЛЬ, 27 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Лето закончилось, но праздничные мероприятия у фонтанов продолжаются. После открытия в Тирасполе в начале сентября фонтанного комплекса повелась традиция – проводить у красивого места музыкальные вечера в выходные дни.

© AP Photo / Thibault Camus
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Несмотря на то, что погода на дворе уже явно напоминает осеннюю – то дождь, то холодный ветер, организаторы – администрация города, намерены проводить мероприятия и дальше. Ведь жители и гости Тирасполя с удовольствием посещают эти концерты. И пока публика приходит, почему бы не следовать славной традиции и не проводить такие чудесные вечера.

Впечатление от вечера у фонтанов

Как рассказал корреспонденту Sputnik тираспольчанин Дмитрий Матвеев, который побывал на одном из таких концертов, на них приходит очень много людей, в том числе с детьми, для того что просто, в свое удовольствие провести вечер.

"Публика явно соскучилась по таким мероприятиям, и принимала выступающих очень тепло. Плюс его формат позволял практически прикоснуться к артистам. Многие прямо по ходу выступлений делали селфи. Так было с "Либерти". Цоя с симфоническим оркестром пели всей площадью. Зажигательная "Виорика" просто не позволяла стоять на месте. Ноги сами двигались", - вспоминает он.

По мнению Дмитрия, посещение такого концерта - это прекрасный способ по-новому взглянуть на артистов, послушать музыку, а еще - это невероятно поднимает настроение, оставляя незабываемые впечатления.

Планы на выходные

В наступающие выходные у фонтанов выступят артисты из Бендер, а в субботу – творческие коллективы из Слободзейского района. На сей раз время проведения немного изменилось. Решено было провести концерты чуть раньше - все-таки погода вносит свои небольшие коррективы.

Оба концерта продлятся час и начнутся в 19.00. Организаторы приглашают всех желающих забыть о смене сезона и погоды и окунуться в мир прекрасного.

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Теги:
музыка, фонтан, Тирасполь, Тирасполь, Приднестровье


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