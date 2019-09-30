Столетие создательницы театра в Тирасполе: что труднее, чем вырастить артиста

Надежде Степановне Аронецкой – главному режиссеру и "матери" русского драматического театра в Тирасполе сегодня исполнилось бы 100 лет, а для ее детища следующая весна будет 50-й. Одна из учениц вспоминает свою великую наставницу в разговоре с корреспондентом Sputnik.

ТИРАСПОЛЬ, 30 сен – Sputnik, Ирина Ляхова. Интересные творческие индивидуальности стремилась открыть и раскрыть в своих учениках педагог, главный режиссер и основатель русского драматического театра в Тирасполе Надежда Степановна Аронецкая. Так она сама говорила, судя по архивной видеосъемке. Это же мысль как центральная звучала в беседе с заслуженной артисткой, режиссером, педагогом Ольгой Прохоровой, когда она вспоминала своего Учителя.

"Помню фразу, которую сказала Надежда Степановна, когда набрала нашу группу. Хорошо, артистов я из вас сделаю, я и из бревна смогу, а вот людей... И потом прибавила: ну ничего, будем вместе трудиться", - рассказывает артистка.

Навык личности

Эта мудрость еще тогда, в юные годы, поразила Прохорову. А теперь для нее это стало главной целью как педагога, которая успела выпустить уже два актерских курса. По ее признанию, с тех пор она осознала, что самое главное – воспитать в человеке личность.

"Профессионалом со временем все равно становятся. Любая профессия – это опыт, это годы практики. А вот человеком стать и наработать этот навык – особый труд. Надежда Степановна была сама грандиозной личностью, и она понимала, что это самое главное. Поэтому в первую очередь воспитывала в учениках личности", - рассуждает ее ученица.

Магнетизм Мастера

Вспоминает Ольга и момент встречи, который озарил ее и определил ее судьбу. Ведь она никогда не думала связывать свою жизнь с театральным искусством и актерским ремеслом. Но знакомство с Надеждой Степановой и всего полчаса разговора с ней коренным образом изменили всю историю юной девочки.

"Это был кладезь мудрости, знаний, умений, огромной души человек и огромной энергетики. Казалось, что она какая-то ведунья. Она тебя считывала буквально за секунду. Понимала твое состояние, чего ты хочешь, чего боишься. Трогательно брала за руку и говорила: деточка, все получится, давай, вот так попробуем", - будто точно ощущая прикосновение Аронецкой.

Грандиозный подарок

По ее словам, что-то магическое было в ее мастере. Надежда Степановна была тонко чувствующим, очень мудрым, мощным человеком.

"И я поняла, что должна быть рядом и впитать все, чем она может поделиться. Было бы глупо отказаться от такого грандиозного подарка судьбы. Мне посчастливилось четыре года быть рядом с мастером, учиться у нее и в том числе я провожала ее в последний путь с другими учениками", - говорит она.

Учитель как мама

Конечно, для Ольги Прохоровой Аронецкая стала Учителем с большой буквы, которая не только провела ее в удивительный мир театрального искусства, но и стала наставником по жизни.

"Я даже больше вам скажу. У нас есть несколько человек в театре, которые называют Надежду Степановной мамой. И я благодарна судьбе, что она меня в какой-то момент свела с ней", - призналась актриса.

Весной 2020 года Приднестровский государственный театр драмы и комедии, который с 2001 года носит имя своей создательницы – Надежды Степановны Аронецкой, также отметит юбилей – 50-летие.

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