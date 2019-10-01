"И гитара взорвется, как сердце моё": что прославило Дана Спэтару в СССР

Часто случается так, что межгосударственные культурные связи бывают намного эффективнее дипломатических. Даже тогда, когда геополитические интересы не конкурировали с человеческими отношениями, живопись, литература, театр, кино и музыка сближали страны. Например, на фоне прохладных политических отношений Бухареста и Москвы в советское время (да, тогда тоже это имело место быть) в прокат вышел фильм "Песни моря" с участием румынского актера и певца Дана Спэтару.
Второго октября исполняется 80 лет со дня рождения артиста. Так что есть повод вспомнить и о нем, и о киноленте, прославившей его в СССР.
Из футболистов в артисты
Спэтару был мегапопулярным у себя на родине. Но не только там.
Влюбил в себя советских девушек
Кинокартину "Песни моря" снимали в Сочи, Москве, Ленинграде, Бухаресте и Констанце. Режиссером-постановщиком выступил румынский писатель и кинодраматург Франчиск Мунтяну. Сценарий его же. А написан он был в соавторстве с советским драматургом Борисом Ласкиным.
Сюжет фильма незамысловатый, история – вечная (о любви). Песни – шикарные.
О степени популярности ленты можно судить даже по такому штриху: зрители приносили в кинотеатры магнитофоны, чтобы записывать песни, которые моментально стали хитами.
А по крайней мере одна из них - "Пой, гитара!" стала классикой советской эстрады. А все благодаря красивой лирике советского поэта Роберта Рождественского и динамичной музыке румынского композитора Темистокле Попа.
Я гитару настрою
На лирический лад
И знакомой тропою
Уйду в звездопад.
Быть счастливой, как песня,
Попрошу я ее...
Ушел как в песне
Людей подкупала искренность, с которой Спэтару исполнил эту песню на русском языке. Часто бывает, что зарубежные исполнители просто зубрят текст, и как они не стараются петь на русском – не звучит. Со Спэтару все произошло с точностью до наоборот. Мягкий иностранный акцент и приятный тембр голоса сделали свое дело - миллионы советских девушек влюбились в иностранца.
Партнершей Дана Спэтару в кинокартине была актриса Наталья Фатеева, один из секс-символов 70-х. Они играли влюбленную пару.
Наблюдая за их приключениями, зрители попадали в Сочи, Москву, Бухарест, Ленинград, Констанцу и на зарубежный курорт с загадочным названием Эуфорие. Все это вызывало интерес у советских зрителей к Румынии, а у румынских – к СССР.
"Песни моря" стали своеобразным мостом дружбы Социалистической Румынии и СССР. Треки из этой киноленты до сих пор популярны в Сети.
Дана Спэтару не стало 15 лет назад. Он умер от инфаркта. В некотором роде прославившая его песня стала пророческой: И гитара взорвется, как сердце мое…
Зрителям Дан Спэтару навсегда запомнился улыбчивым, обаятельным и искренним.
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