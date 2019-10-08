"Золотое яблоко 2019" — кто стал победителем музыкального фестиваля

В эти выходные в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича состоялся IX Международный фестиваль исполнительских искусств для детей и юношества "Золотое яблоко 2019".

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. В мероприятии приняли участие участники из восьми стран, которых оценивали члены жюри из Украины, России, Греции и Беларуси.

Обладательницей Гран-при этого года стала Кристина Руденко, молодая артистка из российского Оренбурга.

"Я впервые участвую в этом фестивале, и я рада, что меня пригласили. У меня были сильные конкуренты, и мне удалось завести новых друзей. Я горжусь своим выступлением", - сказала Кристина Руденко в интервью радио Sputnik Moldova.

Гран-при также был присужден Николете Ильин из Молдовы, которая живет в селе Кошница Дубоссарского района. Юная исполнительница рассказала, что очень рада победе в конкурсе.

Международный музыкальный фестиваль "Золотое яблоко" - единственный фестиваль в Молдове, в котором принимают участие десятки молодых людей с ограниченными возможностями из разных стран.

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"Этот конкурс представляет собой стартовый этап в мире музыки для молодых людей с ограниченными возможностями. Мы стараемся продвигать этих замечательных людей и помогать им интегрироваться в общество", - сказала директор мероприятия Ина Бобейкэ.

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