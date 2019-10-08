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Победители конкурса Золотое яблоко 2019

"Золотое яблоко 2019" — кто стал победителем музыкального фестиваля

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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В эти выходные в Национальной филармонии имени Сергея Лункевича состоялся IX Международный фестиваль исполнительских искусств для детей и юношества "Золотое яблоко 2019".

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik. В мероприятии приняли участие участники из восьми стран, которых оценивали члены жюри из Украины, России, Греции и Беларуси.

Обладательницей Гран-при этого года стала Кристина Руденко, молодая артистка из российского Оренбурга.

"Я впервые участвую в этом фестивале, и я рада, что меня пригласили. У меня были сильные конкуренты, и мне удалось завести новых друзей. Я горжусь своим выступлением", - сказала Кристина Руденко в интервью радио Sputnik Moldova.

Открытие XXIV Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске.
© Sputnik / Виктор Толочко
Исполнительница из Молдовы поразила жюри конкурса "Славянский базар"

Гран-при также был присужден Николете Ильин из Молдовы, которая живет в селе Кошница Дубоссарского района. Юная исполнительница рассказала, что очень рада победе в конкурсе.

Международный музыкальный фестиваль "Золотое яблоко" - единственный фестиваль в Молдове, в котором принимают участие десятки молодых людей с ограниченными возможностями из разных стран.

Исполнительница из Молдовы поразила жюри конкурса "Славянский базар">>>

"Этот конкурс представляет собой стартовый этап в мире музыки для молодых людей с ограниченными возможностями. Мы стараемся продвигать этих замечательных людей и помогать им интегрироваться в общество", - сказала директор мероприятия Ина Бобейкэ.

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Теги:
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