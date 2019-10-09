По случаю юбилея: какие сюрпризы готовит Россотрудничество в Молдове

Представительство Россотрудничества в Молдове отмечает свое 10-летие, и к этой дате приурочен ряд культурных мероприятий.

КИШИНЕВ, 9 окт – Sputnik. Юбилей Представительство Россотрудничества в Молдове (Российский центра науки и культуры – РЦНК) отметит несколькими грандиозными мероприятия. О культурной программе по случаю юбилея рассказал глава российской организации в Молдове Михаил Давыдов.

"У нас всегда большая культурная программа. В этом году в связи с юбилейной датой открытия в Молдове представительства она - особенная. Проходит много концертов, творческих встреч", - отметил Давыдов.

Как рассказал глава Россотрудничества, в октябре состоится Неделя российского кино и пройдет она сразу в двух городах – Кишиневе и Тирасполе.

26 октября на сцене Национальной филармонии им. С. Лункевича выступит известный молдавский певец, который исполнит песни на русском языке. А 1 ноября в Кишиневе пройдет большой концерт, посвященный юбилею представительства.

"На протяжении 10 лет РЦНК обзавелся здесь надежными друзьями. И мы гордимся тем, что у нас большое количество партнеров, нас хорошо знают. Благодаря нашему сотрудничеству количество людей, которые лучше узнают Россию, начинают ее понимать, становится все больше и больше", - отметил Давыдов.

Как рассказал глава РЦНК, центр помогает людям участвовать в различных российско-молдавских мероприятиях, организует поездки в Российскую Федерацию, тесно работает с учебными заведениями.

С сегодняшнего дня у сотрудников Россотрудничества намечено посещение 10 населенных пунктов Республики Молдова. Там они побывают в учебных заведениях библиотеках, встретятся с друзьями и партнерами.

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