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Открытие кинофестиваля СВИДАНИЕ С РОССИЕЙ

Фестиваль "Свидание с Россией" в седьмой раз пройдёт в Молдове

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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В Твардице 12 октября состоится большой праздник дружбы, в ходе которого соединятся молдавское вино и российское кино.

КИШИНЕВ, 10 окт - Sputnik. В третий раз Твардица принимает звездных гостей. Впервые в Молдову приедет заслуженная артистка России Алена Бабенко со своей первую режиссёрскую работу. Наша землячка народная артистка Молдовы Светлана Тома выступит с сольным концертом. 

Кинозал
© Fotolia / Mikhail Malyshev
"Свидание с Россией": русские сестры милосердия на большом экране

Режиссер, актер Дмитрий Астрахан впервые в Молдове покажет премьеру своего фильма "ИГРА". Поэт, певец, автор народных шлягеров Виктор Пеленягрэ удивит молдавскую публику артистизмом, высокой поэзией. Также перед зрителями предстанут фольклорные ансамбли, а новое молдавское кино представит режиссёр Валериу Жереги, директор Национального центра по кинематографии (соорганизатор мероприятия).

Московские гости ознакомятся с достопримечательностями южной Молдовы, а после праздника всех участников события ожидает сюрприз, подготовленный организаторами фестиваля.

В Твардицу едут, чтобы попробовать лучшие игристые вина и коньяки, а также вкусить аромат и плоды буджакской степи, в которой трудолюбивые люди выращивают великолепные фрукты.

13 октября праздник продолжится в Кагуле.

Фестиваль "Свидание с Россией" — как отметил генеральный продюсер фестиваля Владимир Пирожок, — традиционно становится одним из главных культурных событий года, развивая и укрепляя гуманитарные связи между двумя дружественными странами.

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