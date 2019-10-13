В Чадыр-Лунге установлен бюст российского этнографа Валентина Мошкова

Российский ученый является одним из первых исследователей истории и культуры гагаузов, благодаря ему сегодня доступен свод старинных народных легенд, сказок и поговорок.

КИШИНЕВ, 13 окт — Sputnik. В Чадыр-Лунге установлен памятник российскому этнографу Валентину Мошкову, в честь которого назван городской лицей.

Российский ученый-этнограф, член-сотрудник Императорского Русского географического общества, координатор общества археологии, истории и этнографии при императорском Казанском университете, генерал-лейтенант Валентин Мошков является одним из первых исследователей истории и культуры гагаузов.

Инициатива установки памятника принадлежит жителю Чадыр-Лунги, общественному деятелю Николаю Тукану, сообщает региональный портал Gagauzinfo. Его идея нашла поддержку у региональных и местных властей, оказавших содействие в финансировании работ.

Служа в Варшаве, Мошков встретился с солдатами-гагаузами по национальности. В дальнейшем он совершил три поездки в Бессарабию. Вел научную работу в Бешалме и Этулии, составил словарь гагаузского языка. Исследователь собрал большой этнографический материал, в том числе и коллекции для Музея антропологии и этнографии Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге.

В 1895 году В.А. Мошков с помощью Н.Ф. Катанова опубликовал в Казани первые гагаузские тексты и подготовил том гагаузского фольклора для публикации в серии "Образцы народной литературы тюркских племен".

Мошков записал около 200 гагаузских сказок, более 100 песен, пословиц, поговорок и загадок, которые были изданы в 1904 году, причем в двух отдельных томах: как на языке оригинала, так и в переводе на русский язык, который сделал этнограф.

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