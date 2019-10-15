В Молдове пройдет Неделя российского кино

Мероприятие состоится с 22 по 26 октября, его главная цель - привлечь внимание молдавских зрителей к российскому кинематографу и содействовать культурному сотрудничеству между Молдовой и Россией.

КИШИНЕВ, 15 окт - Sputnik. Неделя российского кино организована Министерством культуры России, Посольством РФ и Российским центром науки и культуры в Кишиневе при участии компании "Фестсинема".

В Кишинёве зрители увидят шесть новых российских картин, которые представят их создатели – известные деятели российской кинематографии. В составе делегации - заслуженная артистка России, актриса театра и кино Оксана Сташенко, актеры Ольга Лапшина, Артем Быстров, Светлана Чуйкина, продюсеры Георгий Малков и Вадим Быркин, генеральный директор компании "Фестсинема" Серей Лось.

Показы пройдут в кинотеатре "Одеон" (ул. Михай Еминеску, д. 55).

Вход свободный.

"Крик тишины", режиссер Владимир Потапов (2019 год)

22 октября - 19.00

Синопсис: По повести Тамары Цинберг "Седьмая симфония".

Блокадный Ленинград. Февраль 1942 года.

Заканчивается самая страшная блокадная зима. Невыносимый голод и холод. Нина Воронова (Светлана Смирнова-Марцинкевич) совсем отчаялась. Ее трёхлетний сын Митя (Лева Гиршов) ослабел, а карточки на хлеб уже отоварены на два дня вперед.

Актеры: Алина Саргина, Лева Гиршов, Артём Быстров, Светлана Смирнова-Марцинкевич, Владимир Меньшов, Надежда Маркина, Людмила Егорова, Наталия Фиссон, Сергей Паршин, Мария Кононова, Александр Жданов, Дарья Анишина, Владимир Потапов, Николай Клочьев, Александра Никитина (II), Александр Гаврилов (III), Евгений Серзин.

Представляет актёр Артем Быстров

"Бык", режиссер Борис Акопов (2019 год)

23 октября - 19.00

Синопсис: 90-е годы. Пустые прилавки магазинов, экономическая пропасть и криминальные драмы, разворачивающиеся буквально на каждом углу. Молодой лидер преступной группировки Антон Быков вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. После районной "стрелки" Антон попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов.

Актеры: Юрий Борисов (II), Стася Милославская, Александр Левин (II), Александр Самсонов (V), Сергей Двойников, Алексей Филимонов, Игорь Савочкин, Роман Колотухин, Александр Гурьев (III), Мария Звонарёва, Афина Кондрашова, Егор Кенжаметов.

Представляет генеральный директор "Фестсинема" Сергей ЛОСЬ

"Это не навсегда", режиссеры Евгения Яцкина, Алёна Рубинштейн (2019 год)

24 октября - 19.00

Синопсис: У каждого из воспитанников детского дома своя история, свои проблемы и переживания, своя неповторимая улыбка и заразительный смех. Каждого из них ждет свой путь. Но объединяет их одна заветная мечта – обрести семью. Жизнь героев фильма совсем не легка, однако они надеются и верят, что это не навсегда.

Актеры: Агриппина Стеклова, Ольга Лапшина, Яна Есипович, Марта Дроздова, Михаил Сазанов, Даниил Коновалов (II), Александр Мохов, Макар Пусторамов, Амалия Барышева, Анастасия Кравченко, Анастасия Пучкина, Данил Акутин, Саша Агашков, Тимур Шошин, Вася Симонов, Никита Яцкин, Анастасия Нефёдова (II), Михаил Бочаров (III), Павел Чернышёв (II), Лейла Атаулла.

Представляет актриса Ольга Лапшина

"Балканский рубеж", режиссер Андрей Волгин, Россия/Сербия (2019 год)

25 октября - 19.00

Синопсис: Югославия. 1999 год. Российская спецгруппа получает приказ взять под контроль аэродром Слатина в Косово и удерживать его до прихода подкрепления. Но этот стратегический объект крайне важен албанскому полевому командиру и натовским генералам. Группа вынуждена принять неравный бой с террористами. К аэродрому устремляются российские миротворцы и силы НАТО.

Актеры: Антон Пампушный, Гоша Куценко, Милош Бикович, Милена Радулович, Гойко Митич, Равшана Куркова, Дмитрий Фрид, Александр Сречкович, Светлана Чуйкина, Миодраг Радонич, Никола Ранделович, Эмир Кустурица, Кирилл Полухин, Нодар Джанелидзе, Сергей Марин, Никита Кологривый, Александар Радойчич, Александар Лазич, Роман Курцын, Ефим Петрунин

Представляют продюсер Вадим Быркин и актриса Светлана Чуйкина

"Дорогой папа", режиссер Михаил Расходников, Константин Елкин

26 октября - 15.00

Синопсис: Владелец ведущей торговой сети Вадим Дюмин привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его маму. Вот только, оказалось, она завещала акции своей внучке, его дочери.

Актеры: Владимир Вдовиченков, Валентина Ляпина, Владимир Сычёв, Ирина Пегова, Николай Шрайбер, Иева Андреевайте, Игорь Ясулович, Юлия Сулес, Варвара Малкова.

Представляет продюсер Георгий Малков

"Одесса", режиссер Валерий Тодоровский, 2019 год

26 октября - 17.00

Синопсис: Действие фильма разворачивается в Одессе в августе 1970 года. В гости к тестю с тещей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетает из Москвы зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. В день их прилета в Одессе объявляют карантин. Город закрывают, и приехавший на пару дней Борис остается в незапланированном отпуске, который изменит его жизнь навсегда.

Актеры: Евгений Цыганов, Леонид Ярмольник, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Евгения Брик, Вероника Устимова, Сергей Муравьёв, Владимир Кошевой, Степан Середа, Сергей Сосновский, Алёна Баркова, Михаил Шамигулов, Наталья Омельченко.

Представляет генеральный директор "Фестсинема" Сергей Лось

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