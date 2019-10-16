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Девушка слушает музыку

Сотни артистов примут участие в молодежном фестивале в Молдове

© Sputnik / Алексей Даничев
Культура
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С 19 по 21 октября в Кишиневе пройдет фестиваль-международный конкурс песни, вокала, инструментального искусства и танца "Constelația Talentelor". Мероприятие соберет участников из более чем 20 стран мира.

КИШИНЕВ, 16 окт — Sputnik, Кристина Баш. В этом году в фестивале "Constelația Talentelor" ("Созвездие талантов") примут участие более 600 артистов из 20 стран: Индии, Азербайджана, Греции, Ирландии, Израиля, Великобритании, Молдовы, Румынии, России, Испании, Украины, Вьетнама, Швеции и других.

Участники фестиваля выступят в шести возрастных категориях: 4–6 лет, 7–9 лет, 10–12 лет, 13–15 лет, 16–19 лет. и 20-35 лет. Среди специальных гостей фестиваля Бедрос Киркоров, Нелли Чобану, Ана Черникова, Амелия Узун и Кристофор Алдя Теодорович.

В ходе мероприятия будут награждены дипломами по возрастным категориям, победителю конкурса будет вручен денежный приз.

Конкурс-фестиваль "Созвездие талантов" проводится в третий раз.

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Теги:
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