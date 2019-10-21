Дни российского кино: что увидят приднестровцы

Зрителей ожидает встреча с известными российскими мастерами, авторами картин 2019 года выпуска, представленных на этом фестивале.

ТИРАСПОЛЬ, 21 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе с 23 по 26 октября пройдут "Дни российского кино-2019". Публика сможет увидеть четыре самых новых картины, в создании которых принимали участие известные деятели российской кинематографии. Они сами будут представлять ленты. Среди них актеры Ольга Лапшина, Артем Быстров, Светлана Чуйкина, продюсеры Георгий Малков и Вадим Быркин.

"Уверен, что этот киносмотр станет настоящим праздником и порадует всех приднестровцев жанровым разнообразием и яркими примерами лучших российских фильмов 2019 года", - сказал корреспонденту Sputnik глава Представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов.

Организаторы надеются на то, что Дни российского кино станут одним из значимых и ярких культурных событий для зрителей, и будут способствовать налаживанию межнационального диалога.

Показы пройдут в бордовом зале кинотеатра "Тирасполь". Приднестровцы увидят фильмы "Крик тишины" Владимира Потапова, "Балканский рубеж" Андрея Волгина, "Это не навсегда" режиссеров Евгении Яцкиной и Алёны Рубинштейн, а также ленту "Дорогой папа" постановщиков Михаила Расходникова и Константина Елкина. Вход на показы свободный. Пригласительные можно получить в кассе кинотеатра.

Мероприятие организовано Министерством культуры Российской Федерации, Посольством России и Российским центром науки и культуры в Кишиневе (РЦНК-Россотрудничество) при участии "Фестсинема".

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