Sputnik Молдова удостоен Трофея ЮНЕСКО

Решение о номинировании Sputnik наградой ЮНЕСКО было принято Культурной Ассоциацией "Молдова и её меньшинства", которая входит в состав Молдавской Федерации Ассоциаций Центров и Клубов ЮНЕСКО.

КИШИНЕВ, 23 окт - Sputnik. Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова награждено Трофеем ЮНЕСКО "за продвижение культурных ценностей без границ".

Решение о номинировании Sputnik наградой ЮНЕСКО было принято Культурной Ассоциацией "Молдова и её меньшинства", которая входит в состав Молдавской Федерации Ассоциаций Центров и Клубов ЮНЕСКО.

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Вручение Трофея состоялось 21 октября 2019 года в ходе торжественной церемонии закрытия Международного Фестиваля "Созвездие Талантов", в котором приняли участие более 600 артистов из 20 стран мира.

"Мы высоко ценим труд и профессионализм команды Sputnik Молдова и безмерно благодарны за вклад агентства в продвижение высоких ценностей культурного наследия. Радиопередачи, информационные статьи, видео и фоторепортажи Sputnik позволяют жителям разных стран углубиться в древние истоки молдавского государства, а также ознакомиться с талантами", — отметила в ходе церемонии вручения награды президент Культурной Ассоциации "Молдова и её меньшинства" Клуба ЮНЕСКО Евгения Урсу.

Sputnik Молдова начал работу в стране в мае 2015 года.

Активы агентства включают информационный портал на молдавском и русском языках, радиоресурс и высокотехнологичный мультимедийный пресс-центр. Новостной портал Sputnik Молдова занимает лидирующую позицию среди интернет-СМИ страны*.

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Sputnik Молдова является частью международного информационного агентства и радио с мультимедийными информационными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 32 языках, аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 90 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях. Для подписчиков новостные ленты Sputnik круглосуточно выходят на английском, арабском, испанском, китайском и фарси.

* По данным международного агентства онлайн исследований Gemius.

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