Гостья Недели российского кино: я люблю Кишинев и приехала к вам с любовью

Заслуженная артистка России, актриса театра и кино Оксана Сташенко рассказала, почему стоит ходить на показы российского кино, и что её связывает с молдавской столицей.

КИШИНЕВ, 24 окт – Sputnik, Ирина Ляхова. Российская актриса театра и кино Оксана Сташенко стала одной из гостей Недели российского кино – событие, которое в эти дни проходит в Кишиневе и Тирасполе.

"Мы приехали сюда с чистыми сердцами и помыслами. Привезли то, что сейчас делается в российском кино, то, чем оно богато. Мы приехали к вам с любовью. Не стесняйтесь, подходите к нам, спрашивайте нас, берите автографы. Мы будем только рады", - призвала она молдавскую публику.

По ее мнению, кинематограф – один из самых лучших способов объединить людей, потому что он рассказывает о главных чувствах, которые никогда не меняются и живы при любом строе, в любой стране и в любом времени.

"У нас всегда будут возникать одинаковые вопросы в жизни. Кино новыми средствами рассказывает о необходимости видеть чистоту в отношениях, в помыслах, о любви и ненависти, об измене, ревности и о дружбе, преданности, об отношениях между мужчинами и женщинами, между родителями и детьми", - поясняет актриса.

В Молдове у Сташенко в былые времена жили родственники, и Кишинёв – это её тёплые воспоминания детства. Как она говорит, каждый день видит Кишинёв дома благодаря одному из сохранившихся красивых ковров, которые они вместе с мамой приобрели в нашем городе 40 лет назад.

"Помню, когда мы приезжали в Кишинёв, я купила также трикотажную кофточку с вышивкой (у нас не было таких изделий). И потом ходила такой красивой… В Самару к нам отсюда от родных прилетали посылки, с орехами и яблоки, чего у нас, на Волге, не было. И это было праздником", - предалась она воспоминаниям.

Дни российского кино проходят в двух городах - Кишинёве и Тирасполе.

На кинофоруме демонстрируют новинки российского кинематографа.

В программе Недели российского кино - фильмы 2019 года. Это "Крик тишины" Владимира Потапова, "Бык" Бориса Акопова, "Балканский рубеж" Андрея Волгина, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Это не навсегда" режиссеров Евгении Яцкиной и Алёны Рубинштейн, а также "Дорогой папа" постановщиков Михаила Расходникова и Константина Елкина. Вход на показы свободный.

Мероприятие организовано Министерством культуры Российской Федерации, Посольством России и Российским центром науки и культуры в Кишиневе (РЦНК-Россотрудничество) при участии "Фестсинема".

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