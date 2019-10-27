"Бабья заступница" Параскева: главные приметы и традиции на 27 октября

Мощи святой хранятся в Яссах, она считается покровительницей Молдовы. В этот день запрещалось прясть, стирать, пахать

Сегодня православные верующие отмечают церковный праздник — память Святой мученицы Параскевы, нареченной Пятницей. Мощи Св. Параскевы хранятся в румынском городе Яссы, она считается покровительницей и заступницей Молдовы.

Святая Параскева жила в III веке в Иконии (ныне — территория Турции) в богатой и благочестивой семье. Родители святой особенно почитали день страданий Господних - пятницу, поэтому и назвали дочь, родившуюся в этот день, Параскевою, что в переводе с греческого и означает - Пятница.

Выставка #КрестительРуси Икона «Великомученица Параскева Пятница». Из церкви Ильи Мокрого в Пскове. pic.twitter.com/MmXq6tS8CT — Исторический музей (@StateHistorical) 12 августа 2015 г.

​За исповедание православной веры язычники схватили ее и предложили принести жертву языческому идолу. Параскева отвергла это предложение. За это она претерпела мучения, а затем была убита.

Святая Параскева Пятница всегда пользовалась у православного народа особой любовью и почитанием. С ее памятью соединяется множество обычаев и обрядов.

Параскева Пятница считается заступницей женщин: помогает при родах, покровительствует браку, дому, женским занятиям. pic.twitter.com/GzpGBPrUqF — РЭМ (@Ethnomuseum) 10 ноября 2015 г.

​Храмы во имя святой Параскевы назывались в древности Пятницами. Наименование Пятниц получали в старину на Руси небольшие придорожные часовни.

По церковному верованию, святая Параскева - покровительница полей и скота. Поэтому в день ее памяти принято приносить в церковь для освещения плоды, которые хранятся потом как святыня до следующего года. Кроме того, святой Параскеве молятся о сохранении скота от падежа. Святая мученица - целительница людей от самых тяжелых душевных и телесных недугов.

Одна из версий гласит, что Параскева Пятница сочетает в себе черты восточнославянского божества Мокоши, а также Богородицы. Она покровительствует всему, что связано с женским делом: рукоделие, брак, деторождение, материнство.

В этот день запрещено работать, прясть, стирать, пахать, чтобы "не запылить Параскеву и не засорить ей глаза". В народе верили, что если нарушать запрет, то она могла наслать болезни.

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Девушки в этот день молились об удачном замужестве. Они могли просить Параскеву послать им хорошего жениха. Матери молились за детей.

Параскева Пятница считалась покровительницей рожениц. Беременным женщинам в этот день нельзя было расчесывать волосы, так как считалось, что можно прогневать святую и лишиться ее помощи.

Народные приметы гласят, что если в этот день много грязи на дорогах, то до зимы осталось четыре недели. Если сухо и ветрено, то следующее лето будет сухим и не особо урожайным, а если дождь – то с богатым урожаем.

Параскеву Пятницы также считают "бабьей заступницей" и покровительницей женской зимней работы.