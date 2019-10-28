Анимационное чудо: какие мультфильмы снимали в Молдове

Сегодня, 28 октября, отмечается Международный день анимации. Sputnik Молдова решил вспомнить о мультфильмах, которые создавались мастерами республики.

В Молдове снимали неплохое анимационное кино, а мастера этого искусства передавали опыт и знания подрастающему поколению. Профессионально делали "мультики" на киностудиях "Молдова-филм", "Телефилм-Кишинэу", в других творческих объединениях. В конце 80-х и начале 90-х молдавские мультипликаторы, художники, режиссеры нередко работали во многих студиях советских республик. И даже в главной фабрике анимации самой большой страны - "Союзмультфильме".

Что мы растеряли

В Международный день анимации не вспомнить о молдавских "мультиках", пусть бегло, без больших историй, было бы несправедливо. У них был свой, неповторимый стиль.

В 1967 году в Кишиневе открылась студия "Флоричика" ("Цветочек"), первая и единственная на протяжении десятилетия детская студия мультипликационного фильма.

Молдавская ССР. Детская студия мультипликационных фильмов "Флоричика". Юных мультипликаторов снимает один из создателей студии Иосиф Барбэ. © Sputnik / Д.Ухтомский

Молдавская ССР. Детская студия мультипликационных фильмов "Флоричика". Руководитель студии Виктория Барбэ всегда придет на помощь. © Sputnik / Д.Ухтомский

Молдавская ССР. Детская студия мультипликационных фильмов "Флоричика". Идет работа над новым фильмом. © Sputnik / Д.Ухтомский

Молдавская ССР. г.Кишинев. Руководитель детской студии мультипликационных фильмов "Флоричика", заслуженный деятель искусств Молдавии Виктория Ивановна Барбэ. © Sputnik / М. Вылегжанин

Молдавская ССР. Руководитель детской студии мультипликационных фильмов "Флоричика" Виктория Барбэ со своими питомцами на прогулке. © Sputnik / Д.Ухтомский 1 / 5 © Sputnik / Д.Ухтомский Молдавская ССР. Детская студия мультипликационных фильмов "Флоричика". Юных мультипликаторов снимает один из создателей студии Иосиф Барбэ.

Её основали супруги Виктория и Иосиф Барбэ. Уже в начале 70-х студии присвоили звание "Народная". Мультипликационные фильмы были сделаны, в основном, в технике плоской марионетки, коллажной и рисованной анимации. А фильм "Если б генералы всей Земли…" демонстрировался в 50 странах, его копия по просьбе штаб-квартиры ЮНЕСКО была отправлена в Париж для участия в международном симпозиуме "Средства массовой информации и молодёжь".

С 1977-го по 1997-й "Флоричика" была творческим подразделением киностудии "Молдова-филм".

"Флоричика" оставила богатое наследие в виде рисунков, пластилиновых фигурок, украшений, плакатов, брошюр, которые радовали несколько поколений детей.

Создавали мультфильмы в МССР и творческие объединения, входившие в "Молдова-Филм".

Одна из именитых мастеров мультипликационного кино - Наталья Бодюл (дочь руководителя МССР Ивана Бодюла). Особое место в творчестве выпускницы ВГИК занимает картина "Мария-Мирабелла", получившая диплом Папского престола государства Ватикан "За возвышение божественной души человека".

Снимал мультфильмы режиссер Константин Балан. Его сериал о Гугуцэ (по мотивам сказок Спиридона Вангели) смотрели многие советские дети.

Заметные работы были и у режиссера-постановщика Анатолия Смышляева. Он работал художником-декоратором в кукольном театре Ликурич, иллюстратором в издательстве "Литература артистикэ" и художником-постановщиком на киностудии Молдова-фильм. В 1986 году его мультфильм "Гайдук" был удостоен главного приза Каннского кинофестиваля "Золотая пальмовая ветвь" в номинации лучший короткометражный фильм.

Знаменита Молдова и другими, не менее талантливыми мастерами анимации. Как мы уже писали выше, многие из них перебрались в другие страны, где продолжили развиваться и творить.

В "нулевых" молдавскому государству стали обузой творческие мастерские, да и в целом искусство и культура.

Кто делает "мульты" в наши дни

Анимация – дорогое удовольствие. Сейчас в Молдове по-прежнему снимают такое кино. И делают это на свой страх, риск, опустошение карманов многие наши талантливые соотечественники.

Есть среди них именитые режиссеры-аниматоры и не очень. Но что интересно - все работы молдавских мультипликаторов завоевывают награды на различных конкурсах.

Работают наши "мультсоздатели" в одиночку или в команде единомышленников. Пожалуй, на слуху у многих студия Simpals, которая выпускает добротные фильмы в формате 3D-анимации. Сразу вспоминается сериал о приключениях Смерти по имени Джи. Истории быстро набирали популярность в интернете.

Этот минисериал и другие работы студии можно увидеть на самых раскрученных Интернет-площадках про кино. Новые молдавские мультфильмы неоднократно получали всемирное признание. К примеру, "Джи — нестандартная смерть" отмечен наградой фестиваля в США Best Shorts Competition, наградой "Award of Excellence", призом Международного фестиваля короткометражного кино и анимации "Видение" и т.д.

Недавно студия объявила о завершении работы над первым VR-мультфильмом — ARIPI. В отличие от обычных 3D-мультфильмов, анимация, созданная с помощью технологии виртуальной реальности (VR), позволяет зрителю ощутить эффект присутствия. И это - новое слово не только в отечественной, но и Восточно-европейской анимации.

ARIPI- история о молдавском космонавте, который в детстве мечтал летать и быть свободным. В какой-то момент небольшие неполадки приводят к большим проблемам, из-за которых корабль теряет управление и падает на Землю. И теперь космонавту предстоит вновь расправить крылья своей мечты и вернуться в детство.

Буквально на днях жюри международного фестиваля фантастического кино Lusca Fantastic Film Fest признало ARIPI лучшим VR-проектом.