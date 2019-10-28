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Молдавская ССР. Детская студия мультипликационных фильмов Флоричика. Идет работа над новым фильмом.

Анимационное чудо: какие мультфильмы снимали в Молдове

© Sputnik / Д.Ухтомский
Культура
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Sputnik Молдова

Сегодня, 28 октября, отмечается Международный день анимации. Sputnik Молдова решил вспомнить о мультфильмах, которые создавались мастерами республики.

В Молдове снимали неплохое анимационное кино, а мастера этого искусства передавали опыт и знания подрастающему поколению. Профессионально делали "мультики" на киностудиях "Молдова-филм", "Телефилм-Кишинэу", в других творческих объединениях. В конце 80-х и начале 90-х молдавские мультипликаторы, художники, режиссеры нередко работали во многих студиях советских республик. И даже в главной фабрике анимации самой большой страны -  "Союзмультфильме".

Что мы растеряли

В Международный день анимации не вспомнить о молдавских "мультиках", пусть бегло, без больших историй, было бы несправедливо. У них был свой, неповторимый стиль. 

В 1967 году в Кишиневе открылась студия "Флоричика" ("Цветочек"), первая и единственная на протяжении десятилетия детская студия мультипликационного фильма.

  • Молдавская ССР. Детская студия мультипликационных фильмов Флоричика. Юных мультипликаторов снимает один из создателей студии Иосиф Барбэ.
    Молдавская ССР. Детская студия мультипликационных фильмов "Флоричика". Юных мультипликаторов снимает один из создателей студии Иосиф Барбэ.
    © Sputnik / Д.Ухтомский
  • Молдавская ССР. Детская студия мультипликационных фильмов Флоричика. Руководитель студии Виктория Барбэ всегда придет на помощь.
    Молдавская ССР. Детская студия мультипликационных фильмов "Флоричика". Руководитель студии Виктория Барбэ всегда придет на помощь.
    © Sputnik / Д.Ухтомский
  • Молдавская ССР. Детская студия мультипликационных фильмов Флоричика. Идет работа над новым фильмом.
    Молдавская ССР. Детская студия мультипликационных фильмов "Флоричика". Идет работа над новым фильмом.
    © Sputnik / Д.Ухтомский
  • Молдавская ССР. г.Кишинев. Руководитель детской студии мультипликационных фильмов Флоричика, заслуженный деятель искусств Молдавии Виктория Ивановна Барбэ.
    Молдавская ССР. г.Кишинев. Руководитель детской студии мультипликационных фильмов "Флоричика", заслуженный деятель искусств Молдавии Виктория Ивановна Барбэ.
    © Sputnik / М. Вылегжанин
  • Молдавская ССР. Руководитель детской студии мультипликационных фильмов Флоричика Виктория Барбэ со своими питомцами на прогулке.
    Молдавская ССР. Руководитель детской студии мультипликационных фильмов "Флоричика" Виктория Барбэ со своими питомцами на прогулке.
    © Sputnik / Д.Ухтомский
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© Sputnik / Д.Ухтомский
Молдавская ССР. Детская студия мультипликационных фильмов "Флоричика". Юных мультипликаторов снимает один из создателей студии Иосиф Барбэ.

Её основали супруги  Виктория и Иосиф Барбэ. Уже в начале 70-х студии присвоили звание "Народная". Мультипликационные фильмы были сделаны, в основном, в технике плоской марионетки, коллажной и рисованной анимации. А фильм "Если б генералы всей Земли…" демонстрировался в 50 странах, его копия по просьбе штаб-квартиры ЮНЕСКО была отправлена в Париж для участия в международном симпозиуме "Средства массовой информации и молодёжь".

С 1977-го по 1997-й "Флоричика" была творческим подразделением киностудии "Молдова-филм". 

"Флоричика" оставила богатое наследие в виде рисунков, пластилиновых фигурок, украшений, плакатов, брошюр, которые радовали несколько поколений детей.

Создавали мультфильмы в МССР и творческие объединения, входившие в "Молдова-Филм".

Одна из именитых мастеров мультипликационного кино - Наталья Бодюл (дочь руководителя МССР Ивана Бодюла). Особое место в творчестве выпускницы ВГИК занимает картина "Мария-Мирабелла", получившая диплом Папского престола государства Ватикан "За возвышение божественной души человека".

Снимал мультфильмы режиссер Константин Балан. Его сериал о Гугуцэ (по мотивам сказок Спиридона Вангели) смотрели многие советские дети.

Заметные работы были и у режиссера-постановщика Анатолия Смышляева. Он работал художником-декоратором в кукольном театре Ликурич, иллюстратором в издательстве "Литература артистикэ" и художником-постановщиком на киностудии Молдова-фильм. В 1986 году его мультфильм "Гайдук" был удостоен главного приза Каннского кинофестиваля "Золотая пальмовая ветвь" в номинации лучший короткометражный фильм.

Знаменита Молдова и другими, не менее талантливыми мастерами анимации. Как мы уже писали выше, многие из них перебрались в другие страны, где продолжили развиваться и творить.

В "нулевых" молдавскому государству стали обузой творческие мастерские, да и в целом искусство и культура.

Кто делает "мульты" в наши дни

Анимация – дорогое удовольствие. Сейчас в Молдове по-прежнему снимают такое кино. И делают это на свой страх, риск, опустошение карманов многие наши талантливые соотечественники.

Есть среди них именитые режиссеры-аниматоры и не очень. Но что интересно -  все работы молдавских мультипликаторов завоевывают награды на различных конкурсах.

Мультфильм Brunfelsia
facebook/Анна Константинова
Мультипликатор из Молдовы стала лучшей на престижном фестивале

Работают наши "мультсоздатели" в одиночку или в команде единомышленников. Пожалуй, на слуху у многих студия Simpals, которая выпускает добротные фильмы в формате 3D-анимации. Сразу вспоминается сериал о приключениях Смерти по имени Джи. Истории быстро набирали популярность в интернете.

Этот минисериал и другие работы студии можно увидеть на самых раскрученных Интернет-площадках про кино. Новые молдавские мультфильмы  неоднократно получали всемирное признание. К примеру, "Джи — нестандартная смерть" отмечен наградой фестиваля в США Best Shorts Competition, наградой "Award of Excellence", призом Международного фестиваля короткометражного кино и анимации "Видение" и т.д.

Недавно студия объявила о завершении работы над первым VR-мультфильмом — ARIPI. В отличие от обычных 3D-мультфильмов, анимация, созданная с помощью технологии виртуальной реальности (VR), позволяет зрителю ощутить эффект присутствия.  И это - новое слово не только в отечественной, но и Восточно-европейской анимации.

ARIPI-  история о молдавском космонавте, который в детстве мечтал летать и быть свободным. В какой-то момент небольшие неполадки приводят к большим проблемам, из-за которых корабль теряет управление и падает на Землю. И теперь космонавту предстоит вновь расправить крылья своей мечты и вернуться в детство.

Буквально на днях жюри международного фестиваля фантастического кино Lusca Fantastic Film Fest признало ARIPI лучшим VR-проектом.



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