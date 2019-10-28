Фестиваль гагаузского вина в 2019 году приурочили к празднику Касым

К празднику Касым все виды работ в огородах и участках должны быть закончены; во дворе должно быть чисто и ухожено, а в погребе должно отстояться свежее вино.

КИШИНЕВ, 28 окт — Sputnik. Фестиваль гагаузского вина "Gagauz şarap yortusu" в этом году приурочили к народному гагаузскому празднику Касым. Фестивальные мероприятия состоятся 10 ноября на центральной площади Комрата.

Согласно народному гагаузскому календарю, праздник Касым — День Святого Дмитрия (8 ноября) считается началом зимы и по значению приравнивается к празднику Хедерлез – Дню Святого Георгия (6 мая).

В начале ноября крестьяне празднуют окончание осенних сельскохозяйственных работ. К празднику Касым все виды работ в огородах и участках должны быть закончены; во дворе должно быть чисто и ухожено, а в погребе должно отстояться свежее вино.

Поскольку Касым считался символическим завершением сельскохозяйственного и скотоводческого сезона, в этот день хозяева, чьи отары уже находились в домовладениях, вернувшись с пастбищ, производили расчет за летний сезон с пастухами и заключали с ними договор на новый срок, сообщает региональный портал Gagauzinfo.

На Касым домой к своим родителям съезжаются дети и внуки, чтобы отпраздновать семейный праздник.

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