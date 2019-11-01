Свободу творчеству: правительство увеличит финансирование культурных проектов

Суммы, которые ранее выделяли общественным организациям на проведение различных культурных мероприятий, будут удвоены. Также расширен список получателей грантов от государства.

КИШИНЕВ, 1 ноя - Sputnik. Правительство Молдовы утвердило новый регламент о финансировании из государственного бюджета культурных проектов, которые внедряют неправительственные организации.

Самое главное изменение касается увеличения расходов по этой статье. Если раньше соискатели могли рассчитывать максимум на 100 тысяч леев в виде гранта, сейчас верхняя планка поднялась до 200 тысяч.

Министерство образования, культуры и исследований также изменило условия получения государственной поддержки. Теперь ведомство готово оплачивать до 80% от общей стоимости проекта, вместо 50%, предусмотренных в прежнем регламенте.

Организаций, которые смогут подавать заявки в профильное министерство, по всей видимости, станет заметно больше. Чиновники от культуры сняли ограничения, согласно которым на государственный грант могут рассчитывать только общественные организации. Теперь эта возможность появится у всех неправительственных организаций.

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Министерство намерено разделить финансирование по нескольким тематикам с тем, чтобы по каждому из направлений был определен свой бюджет.

Оценивать заявки будет специальная комиссия. Ежегодный бюджет государственной поддержки культурных проектов, внедряемых неправительственными организациями, составит 5 миллионов леев.

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