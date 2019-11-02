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Старый Кишинев. Фотография 1867 года.

Опубликовано редкое фото старинного Тюремного замка в Кишиневе

© Photo: oldchisinau.com
Культура
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Тема:
Легенды старого Кишинева (182)
18620
Sputnik Молдова

На площади также виден пустырь, на котором позже был построен Республиканский Стадион. "Возвращение к истокам" - шутят краеведы.

КИШИНЕВ, 2 ноя — Sputnik. На странице краеведческого сообщества Молдовы "OldChisinau" опубликовали редкую фотографию старинного Кишинева начала XX века.

Фото интересно прежде всего видом Тюремного замка, который возвышался над городом. Справа на снимке - войсковая церковь 54-го Минского полка, построенная в 1903 году. Рядом с ней располагался памятник солдатам полка, погибшим в русско-японской войне 1904-1905 годов.

"Снимок сделан с территории Сенной Площади. Там позже построили Республиканский Стадион, а еще позже - разрушили его. Сейчас там просто ничего - пустырь. Можно сказать, что это - возвращение к истокам", - шутят краеведы.

Тюремный Замок был построен по проекту Григория (Джорджо) Торичелли, выходца из Швейцарии, чьи творения украшают Одессу. Строительство началось в 1840-е годы и продолжалось около десяти лет.

Во время Великой Отечественной войны комплекс зданий сильно пострадал, что видно на кадрах военной кинохроники 1941 года.

После войны Тюремный замок был снесен, а на его месте построена современная кишиневская тюрьма, пенитенциар №13. Однако на территории тюрьмы сохранилась старинная центральная башня, которая стала вдвое ниже по высоте.

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Тема:
Легенды старого Кишинева (182)

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Теги:
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