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Национальный театр оперы и балета Республики Молдова

Тотальный разлад – в Молдове могут исчезнуть некоторые виды искусства

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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Sputnik Молдова

Национальный театр оперы и балета столкнулся с кадровым голодом. Из-за скудного финансирования из театра уходят артисты и технический персонал. Не исключено, что некоторые постановки исчезнут из репертуара.

КИШИНЕВ,  10 ноя - Sputnik. Первыми забили тревогу в балетной труппе. Существуют риски, что через несколько лет в Молдове исчезнет балет, хотя он по-прежнему собирает полные залы.

Труппа разваливается, заменить танцоров некем

Любители балета   в Новый год могут остаться без праздничных спектаклей. “Щелкунчик”, который ставят на молдавской сцене более 20  лет на грани срыва из-за того, что балетная труппа Национального театра оперы и балета разваливается. Артисты  бегут из Молдовы  из-за низких зарплат.

“В прошлом году у нас было 22 артиста балета. Но в это число входили и учащиеся хореографического колледжа. Они выпустились, и не проработали в театре ни дня, не остались в стране ни дня.  Как получили диплом, сразу уехали. Проблема в зарплате.  У нас театр предлагает максимум  3500 леев”, - рассказала руководитель балетной труппы Анастасия Хомицкая.
Национальный театр оперы и балета Республики Молдова.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Особенно остро в балетной труппе чувствуется нехватка танцовщиков-мужчин. Некоторые покидают театр  навсегда, другие берут отпуск за свой счет, чтобы подработать в зарубежных  странах.

“В прошлом году были гениальные спектакли – “Спартак”, “Чиполлино”, “Ромео и Джульетта”, где нужно не меньше  22 ребят. Сейчас мы максимум  “Белоснежку” можем поставить”, - поделилась своим видением ситуации  Хомицкая.

По словам худрука балетной труппы, в хореографическом колледже почти не осталось учащихся мужского состава. А те, что есть, для профессионального балета не пригодны.

“Уборщики получают больше”

Обиду артистов понять можно. Танцовщики обучаются балетному делу так  же долго, как и врачи медицине - 8 лет.  “Они думают, что это просто танцы, но это - большая наука”, - говорит Хомицкая. Униженными себя  чувствуют  и  молодые участники труппы.  Ведь в соседних странах зарплаты танцовщиков в разы больше. В Одессе артисты получают 800 долларов, а в Яссах – 700 евро.

“Наши зарплаты низкие, уборщики получают больше, чем артисты балета. Это унизительно. Очень обидно, что мы вкладываем много времени и труда в эту профессию, а она низко оплачивается”, - рассказала танцовщица Влада Попова, которая уже подписала контракт с одним из  театров Германии. Там артистка  будет  получать 1200 евро.  На время собирается уехать и танцовщик Кристиан Антонюк. Его ждут в Санкт-Петербурге.

“Меня позвали в Питер на гастроли. Я не отказался. Я там за три месяца заработаю столько, сколько здесь за год”, - рассказал артист.

Национальный балет Жок
© Sputnik / Nicu Goncear
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Их театра уходят даже монтировщики

Кадровый голод ощущается не только в балетной труппе.  Национальному театру не хватает и технического персонала: электриков,  инженеров, монтировщиков.   Найти работников даже среди студентов  трудно  - их тоже не устраивает зарплата, которую предлагает театр. Как рассказал технический директор учреждения Юрий Матей, многие штатные единицы в театре пришлось сократить.  Сейчас штат составляет 570 человек.

“Государство  хочет сэкономить, но мое личное мнение – экономить на культуре и  образовании это – криминально.  Нам честно сказали – у вас есть 31 миллион леев на год. Справляйтесь, как хотите. Когда мы посчитали, у нас дефицит бюджета на зарплаты  составляет  7 миллионов леев в год, который мы должны покрыть из собственных доходов”, - пояснил Матей.

Представитель администрации театра считает, что  поднимать цены на билеты нет смысла – сейчас они  соответствуют покупательской способности населения.

“Замутили кашу”

 Дополнительные сложности в  оплате труда возникли в театре после  реформы системы оплаты труда, проведенной демократами в прошлом году.  Как пояснил Матей,  была сделана классификация артистов.

96 Year Old Nan Dances
© Facebook / LADbible
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Например, некоторые числятся просто артистами, а другие – маэстро сцены. Разница в зарплате составляет около тысячи леев.  Но в этой ситуации надо учитывать разные нюансы, считает Матей:  молодой артист может вести репертуар, кроме того, нельзя обидеть  деньгами и тех, кто работает в театре 20-30 лет.

“Сделали так, чтобы люди между собой поссорились или позавидовали друг другу. Скажем честно, замутили такую кашу, что мы до сих пор не знаем, как сделать так, чтобы и людей не обижать, и сохранить коллектив. У нас каждый день возникает проблема в том, что кто-то обижен на маленькую зарплату”, - отметил Матей.

 О своих финансовых проблемах  руководство театра неоднократно сообщало властям республики.  На данный момент парламентская комиссия по культуре  готовит поправке в законопроект о заработной плате.  А министерство финансов пообещало в будущем году увеличить зарплату сотрудникам театра на 10%.

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Теги:
исчезновение, Молдова, искусство


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