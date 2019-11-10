Тотальный разлад – в Молдове могут исчезнуть некоторые виды искусства

Национальный театр оперы и балета столкнулся с кадровым голодом. Из-за скудного финансирования из театра уходят артисты и технический персонал. Не исключено, что некоторые постановки исчезнут из репертуара.

КИШИНЕВ, 10 ноя - Sputnik. Первыми забили тревогу в балетной труппе. Существуют риски, что через несколько лет в Молдове исчезнет балет, хотя он по-прежнему собирает полные залы.

Труппа разваливается, заменить танцоров некем

Любители балета в Новый год могут остаться без праздничных спектаклей. “Щелкунчик”, который ставят на молдавской сцене более 20 лет на грани срыва из-за того, что балетная труппа Национального театра оперы и балета разваливается. Артисты бегут из Молдовы из-за низких зарплат.

“В прошлом году у нас было 22 артиста балета. Но в это число входили и учащиеся хореографического колледжа. Они выпустились, и не проработали в театре ни дня, не остались в стране ни дня. Как получили диплом, сразу уехали. Проблема в зарплате. У нас театр предлагает максимум 3500 леев”, - рассказала руководитель балетной труппы Анастасия Хомицкая. © Sputnik / Miroslav Rotari Призраки молдавской оперы, или почему в театре не могут найти общий язык

Особенно остро в балетной труппе чувствуется нехватка танцовщиков-мужчин. Некоторые покидают театр навсегда, другие берут отпуск за свой счет, чтобы подработать в зарубежных странах.

“В прошлом году были гениальные спектакли – “Спартак”, “Чиполлино”, “Ромео и Джульетта”, где нужно не меньше 22 ребят. Сейчас мы максимум “Белоснежку” можем поставить”, - поделилась своим видением ситуации Хомицкая.

По словам худрука балетной труппы, в хореографическом колледже почти не осталось учащихся мужского состава. А те, что есть, для профессионального балета не пригодны.

“Уборщики получают больше”

Обиду артистов понять можно. Танцовщики обучаются балетному делу так же долго, как и врачи медицине - 8 лет. “Они думают, что это просто танцы, но это - большая наука”, - говорит Хомицкая. Униженными себя чувствуют и молодые участники труппы. Ведь в соседних странах зарплаты танцовщиков в разы больше. В Одессе артисты получают 800 долларов, а в Яссах – 700 евро.

“Наши зарплаты низкие, уборщики получают больше, чем артисты балета. Это унизительно. Очень обидно, что мы вкладываем много времени и труда в эту профессию, а она низко оплачивается”, - рассказала танцовщица Влада Попова, которая уже подписала контракт с одним из театров Германии. Там артистка будет получать 1200 евро. На время собирается уехать и танцовщик Кристиан Антонюк. Его ждут в Санкт-Петербурге.

“Меня позвали в Питер на гастроли. Я не отказался. Я там за три месяца заработаю столько, сколько здесь за год”, - рассказал артист.

Их театра уходят даже монтировщики

Кадровый голод ощущается не только в балетной труппе. Национальному театру не хватает и технического персонала: электриков, инженеров, монтировщиков. Найти работников даже среди студентов трудно - их тоже не устраивает зарплата, которую предлагает театр. Как рассказал технический директор учреждения Юрий Матей, многие штатные единицы в театре пришлось сократить. Сейчас штат составляет 570 человек.

“Государство хочет сэкономить, но мое личное мнение – экономить на культуре и образовании это – криминально. Нам честно сказали – у вас есть 31 миллион леев на год. Справляйтесь, как хотите. Когда мы посчитали, у нас дефицит бюджета на зарплаты составляет 7 миллионов леев в год, который мы должны покрыть из собственных доходов”, - пояснил Матей.

Представитель администрации театра считает, что поднимать цены на билеты нет смысла – сейчас они соответствуют покупательской способности населения.

“Замутили кашу”

Дополнительные сложности в оплате труда возникли в театре после реформы системы оплаты труда, проведенной демократами в прошлом году. Как пояснил Матей, была сделана классификация артистов.

Например, некоторые числятся просто артистами, а другие – маэстро сцены. Разница в зарплате составляет около тысячи леев. Но в этой ситуации надо учитывать разные нюансы, считает Матей: молодой артист может вести репертуар, кроме того, нельзя обидеть деньгами и тех, кто работает в театре 20-30 лет.

“Сделали так, чтобы люди между собой поссорились или позавидовали друг другу. Скажем честно, замутили такую кашу, что мы до сих пор не знаем, как сделать так, чтобы и людей не обижать, и сохранить коллектив. У нас каждый день возникает проблема в том, что кто-то обижен на маленькую зарплату”, - отметил Матей.

О своих финансовых проблемах руководство театра неоднократно сообщало властям республики. На данный момент парламентская комиссия по культуре готовит поправке в законопроект о заработной плате. А министерство финансов пообещало в будущем году увеличить зарплату сотрудникам театра на 10%.

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