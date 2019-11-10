В Приднестровье вспомнят об этнических традициях и обрядах

На конференции, посвященной культуре, искусству и социуму Приднестровья, поделятся своими знаниями сотрудники научно-исследовательской лаборатории института искусств.

ТИРАСПОЛЬ, 10 ноя – Sputnik Ирина Ляхова. В Тирасполе в Культурно-досуговом центре "Мир" в среду, 13 ноября, состоится научно-практическая конференция на тему "Культура, искусство и социум Приднестровья".

"Культурному сообществу Приднестровья предлагается обсудить темы, связанные с этнокультурной символикой нашего региона, с этническими традициями и обрядами Приднестровья, с образовательным потенциалом народного художественного творчества", - рассказали организаторы.

С участниками конференции поделятся наработанным опытом и научными исследованиями в области этнокультурного наследия Приднестровья сотрудники лаборатории института искусств им. А.Г. Рубинштейна.

В программу конференции включены также выставка народной игрушки, выступления народных творческих коллективов, демонстрация фильма "Приднестровье – полиэтничный край", в котором рассказывается о традициях и обычаях поликультурного региона.

Организаторами выступят Приднестровский госинститут искусств им. А.Г.Рубинштейна совместно со службой по культуре и историческому наследию Приднестровья, а также НИЛ "Культура, искусство и социум Приднестровья".

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