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Как и прежде, театр С улицы Роз стал единственным организатором фестиваля.

"Молдфест-2019": что ожидает публику на фестивале

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Культура
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Sputnik Молдова

В Кишиневе открывается XI Международный фестиваль-лаборатории камерных театров и спектаклей малых форм "Молдфест-2019".

КИШИНЕВ, 11 ноя – Sputnik Ирина Ляхова. Сегодня, стартует XI Международный фестиваль-лаборатория камерных театров и спектаклей малых форм "Молдфест-2019".  Его инициатором и организатором является основатель и бессменный руководитель    Государственного молодежного драматического театра "С улицы Роз" Юрий Хармелин. Фестиваль пройдет с 11 по 17 ноября.

Программа театрального события:

Торжественное открытие театрального форума состоится на сцене Национального театра "Satiricus I.L.Caragiale". В этот вечер зрителям также будет представлен спектакль-исповедь театра "С улицы Роз" по Эрику-Эмманюэлю Шмитту – "Оскар и розовая дама", в постановке Юрия Хармелина.

12 ноября

12.00. "Наш Чехов" - спектакль-компиляция из рассказов и пьес А.П.Чехова. Приднестровский Государственный театр драмы и комедии им. Н.С.Аронецкой, режиссер-постановщик - Дмитрий Ахмадиев. Сцена ГМДТ "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина.

20.00. "Принц и нищий" по произведению Марка Твена - авантюрные приключения в 2-х действиях. Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина, режиссер-постановщик - Юрий Хармелин, заслуженный деятель искусств Республики Молдова. Сцена ГМДТ "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина.

13 ноября

12.00. "Hey, Kitty!" по дневнику Анны Франк -танцевальное представление. Авторский проект, город Ереван (Армения), режиссер-постановщик - Римма Пипоян. Сцена ГМДТ "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина.

15.00 и 17.30. "Чтобы увидеть радугу надо переждать дождь" - по мотивам произведений Александра Володина. Независимый театральный проект "Крупный план", город Нижний Новгород (Россия), режиссер-постановщик - Владимир Кулагин. Малая сцена Городского театрального лицея.

17.00. "Астро-ремиссия" - документальный театр. Angelina Rosca Teatru (ART) город Кишинев (Молдова) и город Москва (Россия), режиссер-постановщик - Дмитрий Акриш. Сцена театра Angelina Rosca Teatru (ART).

21.00. "ТройкаСемеркаТуз" по пьесе Николая Коляды - мистическая драма. Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина, режиссер-постановщик - Юрий Хармелин, заслуженный деятель искусств Республики Молдова. Сцена ГМДТ "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина.

14 ноября

12.00. "Сны Гамлета" Нины Мазур – по мотивам трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет, принц Дании". Центр театра и кино "АКТ", Центр ITI, города Приштина (Косово), режиссер-постановщик – Ментор Цимбераж. Сцена ГМДТ "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина.

15.00. "Сонечка. STAND-UP по мотивам Цветаевой" – драма. Активный театр города Москва (Россия), режиссер-постановщик - Мария Перелешина. Малая сцена Городского театрального лицея.

17.00. "Стриптиз" - комедия абсурда по мотивам пьесы Славомира Мрожека. Театр на Чайной города Одесса (Украина), режиссеры-постановщики - Олег Фендюра и Владимир Ангел. Сцена ГМДТ "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина.

18.00. "Дневник Анны Франк" Нелли Козару – драма. Поэтический театр Алексея Матеевича города Кишинев (Молдова), режиссер-постановщик - Нелли Козару.
Cцена Поэтического театра Алексея Матеевича.

21:00. "Белая акация" Исаака Дунаевского – оперетта. Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина, режиссер-постановщик - Юрий Хармелин, заслуженный деятель искусств Республики Молдова. Сцена ГМДТ "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина.

15 ноября

12.00. "За закрытыми дверями" Жан-Поль Сартра - психологическая драма. Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина, режиссер-постановщик - Юрий Хармелин, заслуженный деятель искусств Республики Молдова. Сцена ГМДТ "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина.

15.00. "Хрустальный мост" Алексея Честных - соло на карнизе. Театр "ТУТ" города Екатеринбург (Россия), режиссеры-постановщики - Екатерина Вяликова, Дмитрий Неустроев. Малая сцена Городского театрального лицея.

17.00. "Пугачев. Рождение" - инсценировка Алексея Шемеса по поэме "Пугачев" и письмам Сергея Есенина. Алматинский театр им. Байтена Омарова города Алматы (Казахстан), режиссер-постановщик - Алексей Шемес. Сцена ГМДТ "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина.

21.00. ПРЕМЬЕРА! "Это было... было…" Юрия Хармелина – комедия. Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина, режиссер-постановщик - Юрий Хармелин, заслуженный деятель искусств Республики Молдова. Сцена ГМДТ "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина.

16 ноября

12.00. "Комедиантка" Д. Леру – драму. Государственный кукольный театр
города Сливен (Болгария), режиссер-постановщик - Нивена Митева. Сцена ГМДТ "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина.

15.00. "Червячок" Н. Фиолетова – сказка. Детский театр "Апрелик" города Париж (Франция), режиссер-постановщик - Майя Яницкая. Малая сцена Городского театрального лицея.

17.00. "АБДУ" - драма по пьесе Каида Або-Лтаефа и Исси Маманова Нуриэля. Театр "А Негев" города Тель-Авив (Израиль), режиссеры-постановщики - Кайд Абу-Летаев и Исси Мамонов Нуриэль. Сцена ГМДТ "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина.

20.00. "Белая ворона" Юрия Рыбчинского - рок-опера. Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина, режиссер-постановщик - Юрий Хармелин, заслуженный деятель искусств Республики Молдова. Сцена ГМДТ "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина.

17 ноября

Торжественное закрытие фестиваля. ПРЕМЬЕРА! "Про Федота-Стрельца, удалого молодца!" Леонида Филатова - комедия-лубок. Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина, режиссер-постановщик - Юрий Хармелин, заслуженный деятель искусств Республики Молдова. Сцена ГМДТ "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина.

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