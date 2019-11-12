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Сквер театра Чехова

Молдавские артисты улетели в Россию: зачем они покинули Кишинев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
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Sputnik Молдова

Артисты Государственного русского драматического театра имени Чехова отправились в Россию на гастроли.

КИШИНЕВ, 12 ноя - Sputnik. Постановки Государственного русского драматического театр имени Чехова знакомы многим кишиневцам и гостям молдавской столицы. Комедийные представления, серьезные драматические или детские спектакли всегда вызывают бурные овации у зрителей. Актерам удается достучаться до сердец и людей в возрасте, и самых маленьких ,которых сложнее всего обмануть. 

Однако с 12 по 20 ноября большей части труппы театра не будет в Кишиневе. Мастера сцены улетели на большие гастроли в Российскую Федерацию, где выступят в нескольких городах, в том числе и в столице.

На суд зрителя они представят спектакли "Гарольд и Мод" в постановке режиссера Дмитрия Коева, а также сказку "Снежная королева" режиссера Геннадия Бояркина.

График "чеховцев" расписан вплотную по дням. Так, 12 и 13 ноября они выступят в Великих Луках, 15 и 16 числа приедут в Псков, 18 ноября будет сразу несколько спектаклей в Москве, а 20 ноября - в Смоленске. 

Артисты просили молдавских зрителей не скучать и заверили, что обязательно вернутся.

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Теги:
Россия, гастроли, Театр имени Чехова, Кишинев


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