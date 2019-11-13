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Как и прежде, театр С улицы Роз стал единственным организатором фестиваля.

Миллион на подъем: театр "С улицы Роз" построит свой собственный дом

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Культура
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Sputnik Молдова

Радостной новостью поделился советник президента Молдовы на открытии Международного фестиваля "Молдфест-2019", который в 11-й раз организует Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина.

КИШИНЕВ, 13 ноя – Sputnik, Ирина Ляхова. Государственный молодежный драматический театр "С улицы Роз" имени Юрия Хармелина получил возможность реализовать многолетнюю мечту своего основателя и бессменного руководителя Юрия Хармелина – отстроить свое здание со сценой для выступлений.  

"Миллион леев, который нашел президент Молдовы Игорь Додон для театра, уже на счету. Но по независящим от нас причинам – бюрократическим, его еще не освоили. Однако ситуация, думаю, поменяется", - отметил советник президента республики в области образования, науки и культуры Корнелиу Попович.

Юрий Хармелин подтвердил корреспонденту Sputnik факт того, что средства уже поступили на счет театра, и рассказал, на что планирует потратить их.

40-летие театра С улицы Роз
© Sputnik / Николай Костыркин
Актеры театра "С улицы Роз" удостоены высших государственных наград

"На возведение того здания, которое мы многие годы строим для театра", - отметил худрук.

В этом году театр "С улицы Роз" получил органичное дополнение к своему названию – посвящение имени своего единственного художественного руководителя, который основал этот храм искусства.

Теперь он театр имени Юрия Хармелина.

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