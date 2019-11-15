Православный священник из США издал англо-гагаузский разговорник

Автор разговорника - православный священник Космас Шартз, который приехал в Гагаузию в качестве волонтера из Калифорнии (США).

КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. В Гагаузии вышел из печати англо-гагаузский разговорник, в который включены переводы на английский язык основных слов и фраз. Издание предназначено для иностранцев, желающих выучить гагаузский язык, передает региональный телеканал GRT.

Автор разговорника - православный священник Космас Шартз. Отец Космас приехал в Гагаузию в качестве волонтера из Калифорнии (США) и живет в автономии уже пять лет.

Тираж разговорника составил тысячу экземпляров.

Ранее сообщалось, что аппарат Народного собрания Гагаузии подал заявку на привлечение гранта от управления по развитию и сотрудничеству (SDC) федерального Департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации.

С помощью гранта будет обеспечено функционирование сайта Народного собрания на четырех языках — трех официальных языках автономии (гагаузском, молдавском и русском), а также на английском. Сейчас сайт работает на русском языке.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK