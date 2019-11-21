В Кишиневе состоялась дебютная премия Moldova Music Awards 2019

Молдавские артисты усердно трудились весь год, восхищали и вдохновляли слушателей и добились больших успехов.

КИШИНЕВ, 21 ноя - Sputnik, Анна Руссу. В Национальном дворце имени Николая Сулака популярные молдавские артисты получили заслуженные награды на грандиозной музыкальной премии Moldova Music Awards 2019.

На церемонии выступили известные исполнители Наталья Гордиенко, Ионел Истрати, Оля Тира, Марк Стам, Клеопатра Стратан, Дара, Николета Нука, группы SunStroke Project, DoReDoS, Acord, 7 Klase и многие другие. Талантливый Марк Стам, покоривший публику по обе стороны Прута, получил премию "Лучший артист года", а Николета Нука стала лучшей артисткой года. Юная Клеопатра Стратан получила награду "Зрительская симпатия".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nicoleta Nuca (@nicoletanuca) 19 Ноя 2019 в 12:01 PST

Moldova Music Awards – альтернатива известной музыкальной премии Șlagărul Anului. На ежегодном музыкально-телевизионном мероприятии награждаются самые лучшие артисты и самые популярные молдавские песни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cleopatra Stratan (@cleopatrastratan) 19 Ноя 2019 в 10:41 PST

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