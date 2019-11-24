Популярная исполнительница Ирина Ковальская – теперь трижды мама

Известная певица воспитывает с мужем, певцом Сергеем Ковальским, старшую дочь, 6-летнюю Лизу и 3-летнего сына Сережу. Творческая пара живет в счастливом браке уже 7 лет.

КИШИНЕВ, 24 ноя - Sputnik, Анна Руссу. Солистка известной молдавской группы LUME Ирина Ковальская стала мамой в третий раз. О радостном событии 27-летняя певица сообщила на своей страничке в Facebook.

"Вот такое у меня сегодня было утро в роддоме. Ангелина уже родилась и мы нарадоваться не можем", - говорится в сообщении.

Молодая мама активно делится с подписчиками подробностями своего интересного положения, ощущениями перед уже состоявшимися родами, советует будущим мамочкам, как подготовиться к материнству и рассказывает о важных аспектах в воспитании детей.

© Sputnik / Miroslav Rotari Ирина Тарасюк

Поделилась Ирина и первыми впечатлениями после родов, немного рассказав о новорожденной дочери Ангелине.

Муж Ирины Сергей Ковальский, недавно отпраздновавший свое 38-летие, находится на седьмом небе от счастья.

В начале этой осени группа LUME выпустила трогательную песню "Лучшие сын и дочь" о своих любимых детях. Сейчас на новую композицию снимается клип. Премьера состоится в ближайшее время.

Поздравляем замечательную семью Ковальских с пополнением!

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