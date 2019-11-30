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Спортивные танцы

Мировой рекорд молдавской пары вписал их имена в историю спортивных танцев

© Sputnik / Руслан Кривобок
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20191130/28381997/shestikratno-zolotye-moldavskie-tantsory-ustanovili-mirovoy-rekord.html

Шесть золотых медалей за год – именно столько привезли с международных соревнований выступающие за Молдову спортсмены Владислав Унту и Полина Барышникова.

КИШИНЕВ, 30 ноя - Sputnik. Столько медалей среди молодежных пар никто не завоевывал за всю историю проведения соревнований. И это, как рассказал Владислав в студии Sputnik Молдова, абсолютный рекорд в возрастной группе танцоров 16-18 лет. 

Танцевальная пара Унту и Барышникова
© Photo: Facebook / Vlad Untu
Танцевальная пара Унту и Барышникова

"Свое шестое золото мы завоевали на недавнем чемпионате мира в Тимишоаре, это был чемпионат по стандартной программе, а буквально за несколько дней до этого был чемпионат в Вене. Все возможные чемпионаты за один год – три чемпионата Европы и три мира, и мы все их выиграли.", - рассказал Владислав.

Vladislav UNTU
© Sputnik / Miroslav Rotari
Владислав Унту.

Это первая пара, которая это смогла сделать, став частью истории мирового танца.  

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Публикация от Polina Baryshnikova 🐍✌🏼18y.o. (@pobarlly)

Недавний турнир в Тимишоаре, по признанию танцора, оказался одним из самых сложных в карьере молдавской пары. Было много моментов, которые могли повлиять на оценки наших спортсменов. Фаворитом соревнований являлась румынская пара, и преимущество было у нее. Но в результате наши танцоры победили, а румынская пара стала второй.

Танцевальная пара Унту и Барышникова
© Photo: Facebook / Vlad Untu
Танцевальная пара Унту и Барышникова

После юниорских соревнований, уже со следующего года, Владислав и Полина намерены выступать во взрослой категории.

По признанию ребят, победы в юниорских соревнованиях дались им непросто, но они готовы к тому, что во взрослой категории будет еще сложнее.

Там в соревнованиях участвует гораздо больше пар, и кроме того, там еще больше сильных соперников. И понадобится еще лет пять-шесть, считает Вячеслав, чтобы их с Полиной пара пришла к уровню, когда они могли бы рассчитывать на победы во взрослых турнирах.

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