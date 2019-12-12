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"День короткометражного кино" в Кишиневе: к чему готовиться зрителям

© Fotolia / Mikhail Malyshev
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20191212/28528788/den-korotkometrazhnogo-kino-chisinau-chemu-gotovitsya-zritelyam.html

В программу показа вошли фильмы, которые разделили на две категории "Семейное кино" и "Необычные истории".

КИШИНЕВ, 12 дек — Sputnik. Международная акция "День короткометражного кино" пройдет в пятницу, 20 декабря, в Российском центре науки и культуры при поддержке представительства Россотрудничества.

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Главная цель этого показа заключается в привлечении внимания представителей киноиндустрии и широкого зрителя к короткометражным фильмам, содействии обмену опытом и знаниями между мастерами и молодыми кинематографистами, представлении работ дебютантов, развитии киноклубного движения, пояснили в РЦНК.

"Киномарафон" будет разделен на две категории – "Семейное кино" и "Необычные истории". Первая подборка включает трогательные картины, такие как основанный на реальных событиях фильм "Старый вояка", в котором Владимира Этуш сыграл свою последнюю роль. В эту же категорию входят фильмы "Теленок" с Михаилом Пореченковым в качестве главного испеолнителя, "Белый параллелепипед" с Михаилом Сафроновым и др.

В программу "Необычные истории" включены работы с неожиданной сюжетной линией. Герои картин попадают в разные ситуации, в некоторых случаях очень комичные, даже пикантные, в других - весьма рискованные.

Начало в 19.00. Вход свободный.

Что надо знать про "День короткометражного кино"

В 2019 году в художественный совет Всероссийской акции "День короткометражного кино" вошли режиссер, сценарист, педагог Владимир Хотиненко; президент Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России, руководитель отборочной комиссии ММКФ, культуролог Кирилл Разлогов; журналист, главный редактор сайта Filmpro.ru, ведущий информационного телеканала Россия-24, программы "Индустрия кино" Иван Кудрявцев; художественный руководитель студии "Остров", режиссер-документалист и сценарист, педагог, профессор Сергей Мирошниченко.

Организаторы проекта: Союз кинематографистов России, Молодежный центр Союза кинематографистов России, продюсерский центр MovieStart при поддержке Фонда президентских грантов.

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