В художественном музее Молдовы появились новые уникальные экспонаты

Коллекции музея пополнились произведениями известных художников Республики Молдова, которые работают в области живописи, графики и скульптуры.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Национальный художественный музей приобрел 22 произведения искусства на общую сумму в 525 тысяч леев. Купленные предметы искусства пополнят коллекции музея.

Картины и скульптуры для покупки были отобраны экспертным советом по оценке, утверждению и приобретению произведений изобразительного искусства при министерстве просвещения, культуры и исследований.

Среди купленных произведений искусства - работы известных художников из Молдовы — Валентины Русу-Чобану, Елены Бонтя, Ольги Орловой, Сержиу Кучука и других.

В общем в распоряжении Национального художественного музея находится более 21 тысячи предметов искусства.

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