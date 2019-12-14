В художественном музее Молдовы появились новые уникальные экспонаты

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Национальный художественный музей приобрел 22 произведения искусства на общую сумму в 525 тысяч леев. Купленные предметы искусства пополнят коллекции музея.
Картины и скульптуры для покупки были отобраны экспертным советом по оценке, утверждению и приобретению произведений изобразительного искусства при министерстве просвещения, культуры и исследований.
Среди купленных произведений искусства - работы известных художников из Молдовы — Валентины Русу-Чобану, Елены Бонтя, Ольги Орловой, Сержиу Кучука и других.
В общем в распоряжении Национального художественного музея находится более 21 тысячи предметов искусства.
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