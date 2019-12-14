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В художественном музее Молдовы появились новые уникальные экспонаты

© Sputnik / Vladimir Vyatkin
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20191214/28545691/natsionalniy-khudozhestvenniy-muzey-priobrel-bolee-dvadtsati-novykh-eksponatov.html

Коллекции музея пополнились произведениями известных художников Республики Молдова, которые работают в области живописи, графики и скульптуры.

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Национальный художественный музей приобрел 22 произведения искусства на общую сумму в 525 тысяч леев. Купленные предметы искусства пополнят коллекции музея.

Флаг Республики Молдова и Гагаузии
© Sputnik / Osmatesco
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Картины и скульптуры для покупки были отобраны экспертным советом по оценке, утверждению и приобретению произведений изобразительного искусства при министерстве просвещения, культуры и исследований.

Среди купленных произведений искусства - работы известных художников из Молдовы — Валентины Русу-Чобану, Елены Бонтя, Ольги Орловой, Сержиу Кучука и других.

В общем в распоряжении Национального художественного музея находится более 21 тысячи предметов искусства.

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Теги:
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