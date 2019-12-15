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Посиделки в молдавском селе.

Ажиотаж в Национальном музее: здесь открылась красочная ярмарка-выставка

© Sputnik / И. Зенин
Культура
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20191215/28553015/v-kishineve-prokhodit-ezhegodnaya-yarmarka-vystavka-moldavskikh-kovrov.html

Ярмарка под названием "Covorul Dorului" с традиционным успехом проходит в Национальном музее этнографии и естественной истории.

КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. В Кишиневе, в Национальном музее этнографии и естественной истории проходит VI Национальная ярмарка ковров "Covorul Dorului". В открытии выставки принял участие министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович.

"Каждый год мы акцентируем внимание на одной из особенностей молдавских ковров. В этом году мы сфокусировались на уникальных узорах и плетении каушанских ковров. Впечатляющая коллекция из собраний нескольких учреждений представлена ​​в Национальном музее этнографии", - рассказал для Sputnik Молдова госсекретарь минобразования Андрей Кистол.

Выставка дает возможность познакомиться с экспонатами из наследия Национального музея этнографии и естественной истории, Национального музея истории Молдовы, районного музея истории и этнографии Каушан, Этнографического музея в селе Каня Кантемирского района, дома-музея А. Матеевича в селе Заим Каушанского района.

Târgul Național al Covorului „Covorul Dorului”
© Sputnik / Анна Руссу
Târgul Național al Covorului „Covorul Dorului”

Госсекретарь министерства также сообщил нам, что помимо этой тематической коллекции выставлены другие ковры из собраний музеев страны. Атмосферу праздника дополняют художественные коллективы из более чем 20 районов, которые представляют художественную программу, посвященную народным традициям празднования Сочельника и Нового года.

В Национальном музее этнографии и естественной истории хранится более 2000 ковров, собранных за 130 лет существования учреждения.

Национальная ярмарка "Covorul Dorului" - это проект Министерства образования, культуры и науки в сотрудничестве с Национальным музеем этнографии и естественной истории и Национальным центром сохранения и пропаганды нематериального культурного наследия.

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