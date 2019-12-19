19:31 19 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.20
  • USD17.25
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Открытие Недели российского кино в Кишиневе

Рыбница попала в орбиту Всероссийской акции "День короткометражного кино"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Культура
Получить короткую ссылку
19 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2794/99/27949932.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/culture/20191219/28576638/rybnitsa-popala-v-orbitu-vserossiyskoy-aktsii-den-korotkometrazhnogo-kino.html

В рамках Всероссийской акции намечено более полутора тысяч киносеансов. В Рыбнице мероприятие состоится уже в эту пятницу.

ТИРАСПОЛЬ, 19 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. День короткометражного кино в рамках Всероссийской акции пройдет в одном из приднестровских городов - в Рыбнице. Два киносеанса состоятся 20 декабря в кинотеатре "Энигма": в 17.00 продемонстрируют фильм "Необычные истории", в 19.00 – "Кино будущего". Показы проводятся при поддержке Российского центра науки и культуры в Кишиневе. Вход в кинозал свободный.

"Это возможность для всех любителей кинематографа насладиться этим видом искусства. Кроме того, это сохранение культурных связей с Россией, способствующих укреплению дружбы между приднестровским и российским народами", – отметил заместитель главы администрации города Юрий Молдовский.

Президент России Владимир Путин поздравляет народную артистку СССР, актрису Государственного академического Большого драматического театра имени Г.А.Товстоногова Алису Фрейндлих
© Sputnik / Алексей Дружинин
Путин: Фрейндлих заслуженно получила профессиональное признание
Как рассказали в администрации, главная цель акции – привлечение внимания представителей киноиндустрии и зрителей к короткометражному кино, содействие обмену опытом и знаниями между мастерами и молодыми кинематографистами, представление работ кинодебютантов на различных площадках, развитие киноклубного движения.

В художественный совет Всероссийской акции "День короткометражного кино" вошли кинорежиссер, сценарист, педагог Владимир Хотиненко, президент Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России, руководитель отборочной комиссии ММКФ, культуролог Кирилл Разлогов, журналист Иван Кудрявцев, кинорежиссер-документалист и сценарист, педагог, профессор Сергей Мирошниченко.

В 2018 году некоммерческие показы прошли на 780 площадках, в 60 регионах и 170 городах России, в 15 странах мира. Мероприятия посетило более 150 тысяч зрителей.

В этом году в рамках мероприятия запланировано более 1,5 тысячи сеансов, более чем на 1000 площадках во всех регионах России.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

"Зигзаг судьбы" Слащёвой: мультфильмы, кино и планы догнать Голливуд
Юбилей фильма “Бутч Кессиди и Санденс Кид” и 5 современных вестернов
Теги:
кино, акция, короткометражное кино, Рыбница, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Награждение лучших спортсменов и тренеров Молдовы 2019 года
"Гала молдавского спорта": как награждали лучших спортсменов и тренеров - фото
Свобода слова по-эстонски: власти угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Свобода слова по-эстонски: власти угрожают сотрудникам Sputnik уголовными делами
Давление на Sputnik Эстония
Молдавские журналисты о давлении на Sputnik Эстония

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться