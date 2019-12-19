Рыбница попала в орбиту Всероссийской акции "День короткометражного кино"

В рамках Всероссийской акции намечено более полутора тысяч киносеансов. В Рыбнице мероприятие состоится уже в эту пятницу.

ТИРАСПОЛЬ, 19 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. День короткометражного кино в рамках Всероссийской акции пройдет в одном из приднестровских городов - в Рыбнице. Два киносеанса состоятся 20 декабря в кинотеатре "Энигма": в 17.00 продемонстрируют фильм "Необычные истории", в 19.00 – "Кино будущего". Показы проводятся при поддержке Российского центра науки и культуры в Кишиневе. Вход в кинозал свободный.

"Это возможность для всех любителей кинематографа насладиться этим видом искусства. Кроме того, это сохранение культурных связей с Россией, способствующих укреплению дружбы между приднестровским и российским народами", – отметил заместитель главы администрации города Юрий Молдовский.

Как рассказали в администрации, главная цель акции – привлечение внимания представителей киноиндустрии и зрителей к короткометражному кино, содействие обмену опытом и знаниями между мастерами и молодыми кинематографистами, представление работ кинодебютантов на различных площадках, развитие киноклубного движения.

В художественный совет Всероссийской акции "День короткометражного кино" вошли кинорежиссер, сценарист, педагог Владимир Хотиненко, президент Гильдии киноведов и кинокритиков Союза кинематографистов России, руководитель отборочной комиссии ММКФ, культуролог Кирилл Разлогов, журналист Иван Кудрявцев, кинорежиссер-документалист и сценарист, педагог, профессор Сергей Мирошниченко.

В 2018 году некоммерческие показы прошли на 780 площадках, в 60 регионах и 170 городах России, в 15 странах мира. Мероприятия посетило более 150 тысяч зрителей.

В этом году в рамках мероприятия запланировано более 1,5 тысячи сеансов, более чем на 1000 площадках во всех регионах России.

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